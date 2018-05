KBO-PCOB en Bartiméus pakken onopgemerkte oogaandoeningen ouderen aan

In Nederland lijdt een grote groep ouderen aan onopgemerkte oogaandoeningen. Als deze onbehandeld blijven, kan dat ernstige gevolgen hebben. Seniorenorganisatie KBO-PCOB en Stichting Bartiméus gaan daarom oudere vrijwilligers trainen om leeftijdgenoten te ondersteunen bij preventie en vroeg signalering van onopgemerkte oogaandoeningen.



Ongeveer 85 procent van de mensen met een visuele beperking is 50 jaar of ouder. Mensen merken vaak niet op dat ze slechter gaan zien, omdat het geleidelijk gaat of omdat men denkt dat het hoort bij het ouder worden. Terwijl zes van de tien keer slechtziendheid of blindheid voorkomen kan worden. Van de naar schatting 300.000 onopgemerkte oogaandoeningen is meer dan de helft te voorkomen of te behandelen. De belangrijkste veroorzakers van vermijdbare slechtziendheid zijn staar, glaucoom en refractieafwijkingen.



Training oudere vrijwilligers



“Door goede preventie en tijdige signalering van oogproblemen, kan in veel gevallen blijvende schade aan het gezichtsvermogen vermeden worden”, aldus KBO-PCOB. “Daarom gaan wij samen met Bartiméus, expertiseorganisatie voor mensen met een visuele beperking, in 2018 en 2019 trainingen verzorgen voor oudere vrijwilligers die veel bij ouderen aan huis komen. Op die manier kunnen zij hun leeftijdgenoten ondersteunen bij preventie en vroeg signalering van oogaandoeningen”. Daarnaast gaan de twee organisaties mensen die slechtziend of blind zijn, meer betrekken bij maatschappelijke activiteiten.



Hulpmiddelen



Slechter gaan zien of blind worden, heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven. Verkeersdeelname wordt bijvoorbeeld problematisch, valongelukken nemen toe en het uitvoeren van hobby’s is lastiger. Bovendien komt eenzaamheid erg veel voor bij mensen met een visuele beperking. Er zijn echter hulpmiddelen beschikbaar die de zelfstandigheid en vrijheid van mensen met een visuele beperking vergroten. Om ouderen hiervan bewust te maken, leren de vrijwilligers tijdens de training ook welke verschillende mogelijkheden er zijn als het gaat om hulpmiddelen.