Gedurfde plannen voor aardgasloze wijk in Zoetermeer

De eerste Techathon van Techniek Nederland heeft verrassende en gedurfde plannen opgeleverd om de wijk Driemanspolder in Zoetermeer aardgasvrij te maken. Uiteindelijk ontving Tina Dijkhuizen van het winnende Team Heijmans – Haagse Hogeschool (HHS) de wisselbeker uit handen van wethouder Jan Iedema van Zoetermeer. De jury kwam tot de conclusie dat het winnende plan haalbaar en betaalbaar is en dat het team ook heeft gedacht aan het creëren van draagvlak bij bewoners en andere betrokken partijen. Juryvoorzitter Medy van der Laan: ‘Een prestatie van formaat. En dat binnen één dag!’



Teams van studenten en high potentials



De deelnemende teams kregen in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer één dag om hun plannen te bedenken en presenteren. In ieder team werkten getalenteerde medewerkers van installatiebedrijven samen met studenten van hbo- en mbo-niveau. Een deskundige jury onder leiding van voorzitter Medy van der Laan van Energie Nederland boog zich over de inzendingen en wees uiteindelijk team Heijmans - HHS als winnaar aan. Het winnende team onderscheidde zich met name door de nadruk te leggen op een integrale aanpak met veel aandacht voor de acceptatie door bewoners. Medy van der Laan: ‘’De plannen waren van een verrassend hoog niveau. Maar de voorstellen van dit team sprongen er echt uit.’ Ook Jan Iedema, als wethouder verantwoordelijk voor de wijk Driemanspolder, was blij verrast door de plannen van de teams: ‘Wat een geweldige prestatie is hier geleverd.’



WKO en een booster-warmtepomp



De oplossing van het winnende team was gebaseerd op een warmtenet in combinatie met warmte-/koudeopslag, centrale warmtepompen, zonnepanelen en gebouwisolatie. In het plan was verder een belangrijke rol weggelegd voor een booster-warmtepomp om het tapwater te verwarmen. De jury was met name te spreken over het feit dat Team Heijmans – HHS óók rekening hield met bewoners die (nog) niet willen investeren in isolatie en lagetemperatuurverwarming.



4.000 euro



De winnaars kregen niet alleen een trofee, maar kunnen ook een cheque van € 4.000 verdelen. Verder mogen ze binnenkort mee op een waterstof-studiereis. Maar de échte hoofdprijs is misschien wel dat de gemeente Zoetermeer mogelijk werk gaat maken om het winnende plan op termijn te realiseren. Tina Dijkhuizen van het winnende team: ‘Het was zenuwslopend en uitdagend. Ons plan van aanpak was nét op tijd klaar. We zijn heel blij dat we als team iets bijzonders hebben kunnen neerzetten. Geweldig dat we daarmee hebben gewonnen.’



Eervolle vermelding



De jury had een eervolle vermelding voor Team Van Dorp – Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit team hanteerde het uitgangspunt ‘De mens is meer waard dan de euro’ en kwam met een oplossing die daar naadloos bij past. De jury had veel waardering voor het idee om bewoners via een online platform de regie te geven over de verduurzaming van hun woning.



Klimaataanpakkers



Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland wenste de deelnemende teams samen met wethouder Robin Paalvast van Zoetermeer veel succes bij de aftrap van de Techathon. Terpstra: ‘Klimaataanpakkers zijn hard nodig om de energietransitie vaart te geven. Ik verwacht een dag vol energie, dilemma’s, creativiteit en samenwerking.’



Acht teams



Aan de eerste Techathon van Techniek Nederland deden acht teams mee:



Heijmans – HHS, Engie – HHS, Rensa – HAN, Kuijpers – HAN, Kropman – HAN, Van Dorp – HAN, Homij – Fontys, Breman – Avans. Alle teams hadden ook een student van mboRijnland in de gelederen.



Organisatie



Techniek Nederland en TNO tekenden voor de organisatie van de Techathon in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, de overige kennisorganisaties in de installatiebranche (OTIB, ISSO en TVVL), het Center of Expertise Human Capital for Building Technology en mboRijnland. Techathon 2019 komt voort uit de toekomstverkenning CONNECT2025 van de techniekbranche.