Albert Heijn zet flink in op mensenrechten, Jumbo blijft nog achter

Den Haag, 19 februari. Nederlands grootste supermarktketen Albert Heijn introduceert nieuw beleid op mensenrechten en duurzaamheid, waarin zij beloven flinke stappen te gaan zetten op onder andere vrouwenrechten, leefbaar loon en transparantie in hun toeleveringsketens wereldwijd. Albert Heijn is de eerste supermarkt in de wereld die zulke vergaande toezeggingen doet in antwoord op Oxfam Novib’s Behind the Barcodes campagne, die in juni 2018 van start ging. Oxfam gaat de komende tijd Albert Heijn kritisch volgen opdat zij dit nieuwe beleid daadwerkelijk in praktijk brengen. De campagne focust in Nederland op hoe de vijf grootste supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus omgaan met de arbeiders en boeren die ons voedsel produceren in ontwikkelingslanden. Deze campagne is tegelijkertijd ook in andere landen uitgerold, zoals in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Thailand.



Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: “Wij maken eindelijk stappen. Het is mooi om te zien dat Albert Heijn als grootste Nederlandse supermarkt eindelijk verantwoordelijkheid neemt voor de mensen in hun productieketen, vooral die in ontwikkelingslanden, die te vaak slachtoffer zijn van uitbuiting. We hebben de afgelopen acht maanden intensieve onderhandelingen met AH gevoerd en de beloftes zien er goed uit. Wij gaan AH de komende periode nauwlettend in gaten houden opdat zij ook echt de daad bij het woord voegen. Moederbedrijf Ahold Delhaize moet ook snel het goede voorbeeld van haar dochteronderneming volgen. AH laat zien dat het wél kan. We zijn ook in onderhandeling met Jumbo, nu zijn zij aan zet.”



Albert Heijn belooft het volgende:



- Een hele nieuwe aanpak om mensenrechtenschendingen in hun ketens te voorkomen en mensenrechten te verbeteren, gebaseerd op internationale standaarden zoals de VN- en OESO richtlijnen



- Eerst verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen huismerkproducten, maar in de toekomst ook voor de producten van andere merken



- Transparant te worden over de oorsprong van hun huismerkproducten, inclusief bij welke toeleveranciers zij inkopen



- Zelf onderzoek naar mensenrechtenschendingen te gaan uitvoeren en niet alleen te leunen op keurmerken



- Jaarlijks zes onderzoeken te doen naar de gevolgen van eigen inkoop op mensenrechten in hun toeleveringsketens



- Leefbaar loon, vrouwenrechten en arbeidsomstandigheden onderdeel te maken van hun eigen onderzoeken



- Lokale arbeiders, vakbonden en boeren in ontwikkelingslanden te betrekken bij het onderzoeken en het oplossen van problemen in hun toeleveringsketens



- De beloning van eigen AH-medewerkers te koppelen aan verbeteren van mensenrechten



Oxfam Novib’s Behind the Barcodes campagne heeft als doel de vijf grootste Nederlandse supermarktketens aan te sporen tot verbeteringen op o.m. transparantie, leefbaar loon, vrouwenrechten en arbeidsomstandigheden van kleinschalige boeren en arbeiders in hun toeleveringsketens in ontwikkelingslanden. De top 5 van Nederlandse supermarkten zijn in 2018 voor het eerst door Oxfam Novib gerangschikt en daaruit blijkt dat zij veel te weinig aandacht hebben voor deze thema’s. Oxfam Novib is van plan om later dit jaar een nieuwe versie van deze ranglijst te publiceren, waarin de supermarkten opnieuw zullen worden beoordeeld.



“Als nu ook Albert Heijn’s moederbedrijf Ahold Delhaize dit beleid over zou nemen, dan wordt de impact op de levens van arbeiders en boeren in ontwikkelingslanden nog veel groter. Want Ahold Delhaize is niet alleen het moederbedrijf van Albert Heijn, maar ook van vele andere supermarkten in de wereld. Zo haalt Ahold Delhaize meer dan 60 procent van haar omzet uit de VS. Laat andere grote Nederlandse supermarktketens zoals Jumbo het goede voorbeeld van Albert Heijn volgen,” aldus Servaes.