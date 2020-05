3M verdubbeld productie van mondmaskers tot 2 miljard per jaar

Tot wel twee miljard mondmaskers per jaar



3M gaat de productie van mondmaskers ter bescherming tegen COVID-19 verder verdubbelen



Binnen twee maanden heeft het multi-technologieconcern 3M zijn wereldwijde productie van ademhalingsmaskers ter bescherming tegen COVID-19, verdubbeld tot 100 miljoen maskers per maand. Voor de komende twaalf maanden streeft het bedrijf opnieuw naar een verdubbeling tot wel twee miljard maskers per jaar. Om de beschikbaarheid van speciale motor- en lucht aangedreven ademhalingssystemen te vergroten, werkt 3M ondermeer samen met autofabrikant Ford.



Met name medisch personeel, dat in de frontlinie tegen de ziekteverwekker van COVID-19 strijdt, is afhankelijk van hoogwaardige ademhalingsbescherming. 3M heeft, bij aanvang van de crisis, zijn wereldwijde productiecapaciteit meteen opgevoerd en werkt nu onder hoogspanning aan een verdere verdubbeling van de productie van N95/ FFP2 ademhalingsmaskers. 3M werkt wereldwijd met overheden samen, om met voorrang ademhalingsmaskers ter beschikking te stellen aan de medische sector en andere essentiele sectoren.



Productietoename van motor- en luchtaangedreven beschermingmiddelen



Het medisch personeel heeft, naast mondmaskers voor eenmalig gebruik, dringend behoefte aan motor- en lucht aangedreven ademhalingssystemen. De zogenaamde Powered Air-Purifying Respirators (PAPR's), voeren gezuiverde lucht middels een door batterijen aangedreven ventilator in de helm van de drager en bieden een hoog niveau aan ademhalingsbescherming, vooral in cruciale omgevingen. Artsen en verplegend personeel wordt op deze manier het dragen van ademhalingsbescherming gedurende een langere periode makkelijker gemaakt. Om de productiecapaciteit voor PAPR’s te versnellen, werkt 3M samen met partners zoals het autoconcern Ford en de motorfabrikant Cummins.



Wereldwijde fraudebestrijding



3M heeft sinds het uitbreken van de crisis de prijzen voor ademhalingsmaskers niet verhoogd en bestrijdt consequent prijsmisbruik, namaakproducten en fraude als het gaat om hun COVID-19 beschermingsproducten. Zo heeft 3M in Orlando, Florida, een rechtszaak aangespannen tegen een persoon, die miljoenen, niet-bestaande 3M ademhalingsmaskers, tegen onredelijk hoge prijzen probeerde te verkopen aan nationale instanties. Ook in Ontario, Canada, klaagde 3M een bedrijf aan, dat onder de naam van 3M ademhalingsmaskers tegen woekerprijzen probeerde te verkopen. Klanten kunnen mogelijk frauduleuze activiteiten melden via de website www.3MEthics.com.



3M doneert 20 miljoen dollar



Om daar waar nodig is direct hulp te bieden, doneert 3M wereldwijd 20 miljoen dollar aan bevolkingsgroepen die ernstig door de pandemie getroffen zijn, alsmede aan wetenschappelijke onderzoeksinitiatieven in relatie tot COVID-19 en de gezondheidszorg.