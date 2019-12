Oudjaarsdag meest geliefd bij inbrekers

Oudjaarsdag is de meest geliefde dag onder inbrekers. Op die dag wordt er namelijk drie keer zoveel ingebroken. Politiecijfers laten zien dat er al vier jaar op rij een piek is op deze laatste dag van het jaar. Met als uitschieter 31 december 2018: toen vonden er 6% meer inbraken plaats ten opzichte van diezelfde dag in 2017.



Veel Nederlanders zijn niet thuis tijdens de jaarwisseling. En door het vuurwerkgeknal valt het geluid van een inbraak niet op. De ideale omstandigheden daarom voor een inbraak. Sybren van der Velden, landelijke projectleider woninginbraken bij de Politie stelt: “Oudjaarsdag is voor velen een traditionele dag met vrienden, oliebollen en muziek. Mensen zijn vooral bezig met het afsluiten van het jaar, maar blijkbaar niet zozeer met het afsluiten van hun woning. Want een slot heeft simpelweg geen nut als je hem niet daadwerkelijk op slot draait. Maar dat besef heeft helaas nog niet iedereen.”



Dat blijkt ook uit de cijfers van de Politie. Gemiddeld vinden er jaarlijks zo’n 43.000 inbraken plaats. “Nog steeds een hoog aantal”, stelt Susanne Schat, adviseur woninginbraken bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Haar advies luidt dan ook: “Doe alsof je thuis bent. Dus ook met oud en nieuw. Laat een paar lampjes branden en zet een tv of radio aan. En draai je deuren goed op slot. Want laten we het ze niet te makkelijk maken. Zeker niet op deze laatste dag van het jaar.”



Verschillende partners zoals gemeentes en wijkagenten werken samen om het aantal woninginbraken te laten dalen. De landelijke campagne 'Maak het ze niet te makkelijk' (maakhetzeniettemakkelijk.nl) en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (politiekeurmerk.nl) worden hierbij ingezet. Daardoor daalt het aantal inbraken in de kerstvakantie inmiddels al vier jaar. Toch wordt er met kerst nog twee keer zoveel ingebroken. In de politiecijfers worden onder de noemer kerst drie dagen geschaard: 24, 25 en 26 december. Wanneer je naar de dagelijkse cijfers kijkt, wordt er dus op 31 december het meest ingebroken.