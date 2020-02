Nearly zero energy Hotel Breeze wint de EZK Energy Award 2019

Amsterdam, 05 februari 2020



Hotel Breeze heeft de EZK Energy Award 2019 gewonnen, uitgereikt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.



Hotel Breeze is voorzien van het Earth, Wind & Fire concept. Dit biomimicry concept simuleert de natuurlijke airconditioning van termietenheuvels. In het gebouw wordt voor de natuurlijke airconditioning optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke elementen wind, water, zon en de aarde. Het is een vernieuwende en grensverleggende ecotechniek waarbij de natuurlijke elementen slim met innovatieve hightech technologie worden gecombineerd.



EZK Energy Award 2019 voor het Earth, Wind & Fire concept van Hotel Breeze



Jaarlijks wordt de EZK Energy Award uitgereikt aan organisaties die zich positief van anderen onderscheiden op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie.



Dat Hotel Breeze als winnaar uit de bus kwam is te danken aan de combinatie van zowel het inspirerende Earth, Wind & Fire totaalconcept, de navolgbaarheid én opschalingsmogelijkheden. “Hierbij zijn zij net iets verder gegaan dan alle anderen”, aldus de jury.



Het biomimicry concept simuleert de natuurlijke airconditioning van termietenheuvels. Dit concept, waarbij technologie en natuur met elkaar zijn verbonden, simuleert de natuurlijke airconditioning van een termietenheuvel. De binnenkant van deze termietenheuvels is altijd op constante temperatuur, ongeacht de locatie: zelfs in een woestijnomgeving, waar de dagtemperatuur kan stijgen tot 40 graden Celsius en het 's nachts afkoelt tot onder het vriespunt, blijft de temperatuur constant. Termieten regelen schommelingen door de luchtstromen aan te passen.



Bekijk de volgende video over de verduurzaming van Hotel Breeze: [video 1]



Earth, Wind & Fire: indien nodig verwarmen of koelen



Het vertalen van de techniek van termietenheuvels in duurzame technologie resulteerde in het idee van Earth, Wind & Fire, een uniek concept dat voortkomt uit onderzoek uitgevoerd in 2013 door Ben Bronsema, samen met de TU Delft en TU Eindhoven.



"Wind wordt door het hotel gecirculeerd door buitenlucht die in schachten en ventilatieopeningen stroomt, waarin de klimaatcascade de lucht in de winter verwarmt en bevochtigt en in de zomer koelt", legt dr. ing. Bronsema uit, raadgevend ingenieur en docent/ onderzoeker bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.



Bezoek de website https://www.breezeamsterdam.com voor achtergrond informatie over het Earth, Wind & Fire concept, of bekijk de volgende 3D animatie: [video 2]

“Groene luxe is de nieuwe norm”



"We hebben innovatieve eco-technologie gebruikt om een vooruitstrevend en duurzaam hotel te ontwerpen dat de standaard voor duurzame gebouwen naar een hoger niveau tilt", aldus Maarten Eldering, directeur van Amstelius B.V.



De totale verduurzaming resulteerde onder meer in een EPC van 0 én een BREEAM Excellent-certificering.

[Video 1] https://www.youtube.com/watch?v=EIPg06eeKwQ&feature=youtu.be

[Video 2] https://www.youtube.com/watch?v=8GAvbSHDVKA&feature=youtu.be