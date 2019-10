Bezoek de Trombose Experience en kom meer te weten over trombose

Hoe ontstaat trombose en hoe kun je het risico erop verkleinen? Daar staat niet iedereen elke dag bij stil. Een antwoord op bovenstaande vragen en nog veel meer kom je te weten tijdens de unieke Trombose Experience. Zet een VR bril op, maak een virtuele reis door een bloedvat en praat met een deskundige van de Trombosestichting. Op maandag 14 oktober start de Trombose Experience met een toer langs 5 steden om voorlichting te geven over trombose ter gelegenheid van Wereld Trombose Dag.



Arteriële en veneuze trombose



Bij trombose ontstaat op plaatsen in het lichaam een onbedoeld bloedstolsel dat de bloedtoevoer belemmert. Dit proces kan zowel in slagaders, bloedvaten van het hart naar het lichaam (arteriële trombose) als aders, bloedvaten van het lichaam naar het hart (veneuze trombose) ontstaan.



Trombose kan levensbedreigend zijn: wanneer een stolsel in een slagader rond het hart ontstaat, kan het een hartinfarct veroorzaken. Een stolsel dat in het been ontstaat, trombosebeen, (diep veneuze trombose) kan losraken en via de bloedstroom in de longen terecht komen en daar een deel van de bloedtoevoer afsluiten (longembolie). Ook kan een stolsel in het hart gevormd worden; wanneer hier deeltjes van afbreken worden deze meegevoerd door de bloedbaan wat kan leiden tot een herseninfarct (beroerte).



Trombose Experience



In de Trombose Experience leert de bezoeker wat trombose is, wat de risicofactoren zijn en wat men kan doen om trombose te herkennen. De Trombose Experience is een samenwerking tussen Bayer en de Trombosestichting. De Trombosestichting levert voorlichtingsmaterialen en beantwoordt vragen van bezoekers.



Je kunt de Trombose Experience in de volgende steden vinden: Amsterdam (14 oktober), Den Haag (15 oktober), Veldhoven (16 oktober), Leiden (18 oktober), Amersfoort (19 oktober).



Over Wereld Trombose Dag



De datum van Wereld Trombose Dag, 13 oktober, is gekozen omdat dit de geboortedag is van Rudolf Virchow, de Duitse arts en patholoog die in 1846 ontdekte hoe een bloedstolsel trombose veroorzaakt. Ga voor meer informatie over Wereld Trombose Dag naar www.WorldThrombosisDay.org