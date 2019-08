Coinranking krijgt investering koersinformatie miljoenen cryptomunten

Informatie over alle cryptovaluta is noodzakelijk om deze industrie verder te helpen.



28 augustus, Groningen, Nederland - Coinranking, heeft deze maand een investering ontvangen van drie Nederlandse investeerders. Dit waardeert de populaire website met prijsinformatie over cryptovaluta, op meerdere miljoenen euro. Met het nieuwe kapitaal breidt Coinranking zijn aanbod van prijsinformatie uit naar miljoenen verschillende cryptovaluta.



De investering wordt gebruikt voor het toevoegen van miljoenen cryptovaluta aan het platform. Op dit moment bevat het platform zo’n achtduizend verschillende cryptovaluta. Deze enorme groei van het informatieaanbod vraagt om belangrijke aanpassingen op het platform. Het platform moet namelijk schaalbaar gemaakt worden. Coinranking zet hiervoor nieuwe softwareontwikkelaars in. Ook komt er een betaalde versie van de API die ontwikkelaars meer gebruiksvoordelen biedt.



“In de komende jaren gaan miljoenen cryptovaluta gecreëerd worden, onder andere op het gebied van online gaming, vastgoed en loyaliteitsprogramma's”, zegt mede-oprichter en CEO Maarten Wiersema. “Ons doel is om iedereen de mogelijkheid te bieden voor het bezitten en gebruiken van cryptovaluta.”



Het in Groningen gevestigde Coinranking biedt sinds 2017 actuele prijsinformatie aan over cryptomunten. De prijsinformatie bestaat onder ander uit huidige koersen, handelsplatformen en ruilparen van alle cryptovaluta. De website, chatbot en publieke API worden gebruikt door miljoenen mensen; van cryptofanaten tot app ontwikkelaars over de hele wereld.