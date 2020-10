NVZ onderstreept belang evenwichtige patiëntspreiding

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hecht net als het kabinet groot belang aan een evenwichtige patiëntspreiding tijdens deze tweede COVID golf. NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘Het verplaatsen van patiënten is een logistiek ingewikkelde operatie. Door een gebrek aan personeel kan het lastig zijn vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Gecombineerd met de reguliere zorg is dit een extra puzzel en grote uitdaging. Ziekenhuizen werken hard om dit te stroomlijnen.‘ Het aantal COVID-patiënten neemt zeer snel toe en dat baart de leden van de NVZ grote zorgen.



Het is onvermijdelijk dat de reguliere zorg verder wordt afgeschaald. Acute zorg wordt, evenals andere noodzakelijke zorg niet afgeschaald. Melkert: ‘Goede spreiding van COVID-patiënten is cruciaal om een zo goed mogelijke combinatie van COVID-zorg en reguliere zorg te kunnen leveren. Zorgelijk is wel dat ziekenhuizen ook geraakt worden door uitval van zorgprofessionals als gevolg van ziekte, coronabesmetting of quarantaine.’ Het gevolg daarvan is dat de capaciteit er op papier is maar de dat dit in praktijk vaak anders uitpakt.’



NVZ-voorzitter Melkert: ‘Ik weet hoe hard er gewerkt wordt in ziekenhuizen en we doen er alles aan om patiënten te blijven helpen. Een evenwichtige spreiding is daar een belangrijk onderdeel van. Als ziekenhuizen ondersteunen we de rol van de LCPS daarin. Ook blijft het belangrijk dat mensen hun gedrag echt aanpassen. Daar valt of staat de hele aanpak mee.’