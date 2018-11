Sportvissers naar Utrecht voor 17e Hengelsport- en Botenbeurs

Aanstaande vrijdag 30 november heeft sportvissend Nederland weer iets om naar uit te kijken en de eigen hengels even voor opzij te leggen, als de driedaagse Hengelsport- en Botenbeurs van start gaat in de Jaarbeurs van Utrecht. Een evenement voor de doorsnee visser maar zeker ook de specialisten, waar de aandacht uitgaat naar roofvis, karper, witvis, zeevissen of vliegvissen, maar ook probeert om de jeugd achter de smartphone en pc vandaan te trekken met gratis hengels en goodiebags.



Gratis hengels



Die kinderen hebben dan ook de toekomst voor deze tak van sport, die door bijna 2 miljoen mensen jaarlijks wordt uitgeoefend. De eerste 350 kinderen die op vrijdag 30 november, zaterdag 1 december of zondag 2 december de kassa passeren, worden beloond met zo’n gratis hengel en een zak visvoer, en kunnen via een soort speurtocht langs de bijna 200 stands een goodiebag winnen en ondertussen veel opsteken over de hengelsport. Het houdt ze in elk geval een hele dag tussen 10 en 17 uur van de straat of de pc. Om de jeugd naar de beurs te trekken is zelfs een Social Media plein ingericht, waar beroemde bloggers, vlogger en YouTubers een hangplek hebben gemaakt waar de kinderen een meet & greet of een selfie kunnen regelen.



Wereldkampioene Anja Groot



De opening van de beurs is altijd een leuk moment. Dit keer verzorgt tv-presentator Marco Kraal (VIS-TV) samen met vier beroemde vissende vrouwen – waarvan Anja Groot onlangs voor de derde keer wereldkampioen werd! – vrijdag voor de opening, zodat de beurs om 10 uur feestelijk van start kan gaan en de sportvissers zich kunnen oriënteren op de nieuwe producten en primeurs, de blinkende werpmolens, lichte carbonhengels en geurige aasjes, en bijgespijkerd kunnen worden in het werpen met de vliegenhengel, het knopen van een karper-rig of witvisonderlijntje of het maken van een staaldraadje dat niet door de snoek kan worden doorgebeten. Geïnteresseerden wordt aangeraden om entreekaarten online te bestellen. Je ontwijkt daarmee niet alleen de rijen voor de kassa, maar maakt tevens kans op een visreis naar Zweden.



Driedaagse



De Hengelsport- en Botenbeurs wordt al voor de 17e keer gehouden in Utrecht. Voorgeen in de Veemarkhallen, maar tegenwoordig in de luxere en comfortabele Jaarbeurs. Bijkomend voordeel is de prima bereikbaarheid per trein, waar de NS de reikende hand toesteekt met een aanbieding om vanuit heel Nederland voor 23 euro (retourtje inclusief entree) naar de Jaarbeurs te reizen. Vorig jaar trok het driedaagse evenement van DRT Events zo’n 18.000 bezoekers uit NL en omringende landen.



Waterbassins



Dit jaar wordt de succesformule nog eens bevestigd. Elke discipline van de hengelsport is ruim vertegenwoordigd. Het populaire kunstaasvissen op roofvis wordt door specialisten gedemonstreerd in waterbassins; er is een speciaal karperplein met alle benodigdheden op gebied van voer, tenten, hengels, boilies (aas) en molens, terwijl witvissers met een unieke show van tientallen vaste stokken (hengels tot 16 meter!) de verschillen kunnen voelen. Visboten staan her en der uitgestald met krachtige buitenboordmotoren, en uitgebreid met elektronica, fishfinders en elektromotoren, om maar zo dicht mogelijk op de goede stekken te komen, zowel op zoet water als op zee. Voor wie dit nog niet te ver gaat, kan op de beurs een visreis plannen om in het buitenland die enorme exotische kanjer te gaan vangen. Bij tal van lezingen kunnen de bezoekers bovendien hun kennis aanscherpen met presentaties van specialisten.



Hengelsport- en Botenbeurs 2018 feiten:



Waar: Jaarbeurs Utrecht



Wanneer: vrijdag 30 november t/m zondag 2 december 2018



Openingstijden: dagelijks 10:00 – 17:00 uur



200 internationale hengelsportbedrijven



20.000 m² beursoppervlak



Grootste hengelsportbeurs van Europa



Bezoek de website voor de laatste nieuwtjes www.hengelsportbeurzen.nl.