Angela Groothuizen fietst de Tour d'Amour voor de strijd tegen aids

Na een succesvolle eerste editie organiseerde Aidsfonds op donderdag 20 juni opnieuw de Tour d'Amour. Vanuit het motto Stop aids. Uit liefde voor alle liefdes fietsten deelnemers in het Amsterdamse Vondelpark zoveel mogelijk geld bij elkaar voor de strijd tegen aids. Hierbij fiets je samen met je lief een spectaculair parcours vol verrassende pitstops. Of dit nu je sportmaatje, leuke buurman, kind of nieuwe vlam is. Bij de tocht gaat het er niet om hoe hard je fietst, het gezamenlijk doel is een gezonde toekomst voor kinderen met hiv in Oeganda. Aidsfonds ambassadeur Angela Groothuizen gaf het startsein en directeur Mark Vermeulen springt bij haar achterop.



Stop aids. Uit liefde voor alle liefdes.



Alle liefdes zijn bijzonder en zijn het waard om te beschermen tegen de gevolgen van hiv en aids. Een groot deel van de kinderen met hiv in Oeganda groeit op in een dorp op het platteland. Niemand weet dat ze hiv hebben, totdat het te laat is. Hierdoor verliezen dagelijks vaders en moeders hun kind aan de gevolgen van aids. Om dit te veranderen traint Aidsfonds lokale gezondheidswerkers die afgelegen dorpen bezoeken. Ze testen daar kinderen en zwangere vrouwen op hiv en zorgen dat zij direct toegang krijgen tot levensreddende medicijnen.