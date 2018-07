Paulien van Dulst winnares Young Lady Business Academy 2018

Paulien van Dulst (17) uit Capelle aan den IJssel is de winnares van de derde editie van de Young Lady Business Academy (YLBA) van Elske Doets, zakenvrouw van het jaar 2017. De jonge onderneemster mag daardoor mee met Doets op zakenreis in de Verenigde Staten of Canada.



Van Dulst werd op de voet gevolgd door Rejin Mutstafa (22) uit Vlijmen en Marthe van Vliet uit Heemstede.



De YLBA is door Doets in 2017 opgericht om een halt toe te roepen aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities. Als Zakenvrouw van het Jaar is het haar missie om die positie onder de aandacht te brengen en ook te verstevigen.



De deelneemsters, jonge vrouwen van 15 tot 24 jaar, van verschillend niveau en achtergrond, werken tijdens een vijfdaagse stoomcursus toe naar een presentatie van hun professionele droom. Wie het verhaal met de meeste potentie heeft, is de ‘winnaar’ van de Academy.



Winnares Paulien van Dulst onderscheidde zich volgens juryvoorzitster Elske Doets door haar creativiteit en ondernemerschap. Zij presenteerde tijdens haar laatste pitch een idee voor een reisapp. ,,Paulien ontdekte gedurende de Academy dat er in haar een onderneemster schuilt en heeft daardoor de ambitie gekregen om het bedrijf van haar vader over te nemen,” vertelt Doets enthousiast.



Rejin Mustafa is van Irakese afkomst en heeft als professionele droom een school op te richten die ‘levenslessen’ onderwijst. Zij maakte indruk door de wijze waarop ze haar missie uit de doeken deed tijdens de ontmoeting van de Academy-deelneemsters met premier Mark Rutte. Mustafa heeft politieke ambities en wist goed onder woorden te brengen hoe haar plan gefinancierd kan worden.



Marthe van Vliet werd derde door de indrukwekkende wijze waarop zij haar plannen voor een milieuvriendelijk kledingmerk gestalte geeft. ,,Veel meisjes willen een kledingmerk opzetten, maar het plan wat Marthe heeft is dusdanig doordacht dat het kans van slagen heeft,” aldus Elske Doets.



De winnares van de Get-Started beurs van de Erasmus Centre for Entrepeneurship is Anne van Hannen (19). Zij heeft plannen om een hotel op te zetten waar mensen mét en zonder beperking samenwerken en daardoor haar bedrijf laten groeien. De Get-Started beurs betekent zij mag deelnemen aan een programma van twaalf weken waarin zij leert dit idee om te zetten in een start up onderneming.



Juryvoorzitster Elske Doets sprak na afloop van een succesvolle derde editie. ,,De sprekers waren van hoog niveau, de studenten overstegen wederom de verwachtingen. Het geeft heel veel voldoening om met een groep ambitieuze jonge vrouwen een week lang aan de slag te zijn. Volgend jaar komt er dan ook zeker weer een editie.”



De Young Lady Business Academy mag op brede steun uit de samenleving rekenen. Zo hebben een groot aantal prominente vrouwen in een leidende positie al tijd vrij gemaakt om gastcolleges te geven. Deze keer waren dat Mariëtte Hamer (voorzitter van de SER), Annemarie Jorritsma (lid van de Eerste Kamer en oud-minister en oud-burgemeester van Almere), Aukje Kuypers, Zakenvrouw van het Jaar 2018 en Marja Wagenaar (CEO van Leadershipint, specialist in leiderschapsvraagstukken en ooit lid van de Tweede Kamer).



De groep studenten is werd ook ontvangen op het ministerie van Algemene Zaken. Daar vond een rondetafelgesprek plaats met premier Rutte, die hen voorhield zich niet uit het veld te laten staan. ,,Als je spijkers op de weg ziet, dan fiets je eromheen,” hield hij de jonge vrouwen voor. Voorzitter Ankie Broekers Knol van de Eerste Kamer kwam ook met inspirerende woorden.



De Young Lady Business Academy is voor de deelneemsters gratis. De kosten worden volledig gedragen door de Elske Doets Foundation.