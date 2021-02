Dutch Bakery Group neemt Danvo Bakeries over

Dutch Bakery Group, marktleider in brood en broodsnacks om thuis af te bakken, neemt branchegenoot Danvo Bakeries over. Dutch Bakery versterkt hiermee haar positie in het segment zuurstofarm verpakt rustiek en artisanaal afbakbrood. De overnamesom is niet bekendgemaakt.



Raoul Vorage, CEO van Dutch Bakery Group: “Wij zijn als marktleider altijd op zoek naar mogelijkheden om ons aanbod brood- en snackproducten om thuis af te bakken uit te breiden en te verbeteren. De overname van Danvo Bakeries past in deze strategie omdat het voor ons een enorme versterking in het segment rustiek en artisanaal thuisafbakbrood en bake-off brood betekent.” Dutch Bakery Group zal de twee productielijnen van het 25 jaar oude Danvo Bakeries in haar zes vestigingen integreren, waarbij 80% van de werkgelegenheid behouden blijft.



Danvo Bakeries, sterk vertegenwoordigd in zowel de Foodservice- als Foodretailmarkt, is hard getroffen door de coronacrisis. Bernhard Vis, CEO van Danvo Bakeries: “Wij leveren een groot deel van onze producten aan bedrijven binnen de luchtvaartsector en aan foodservice gerelateerde ondernemingen. Omdat juist deze sectoren hard zijn geraakt door de crisis is de overname van ons bedrijf helaas onvermijdelijk geworden. Maar ik weet dat de mensen van Dutch Bakery onze passie voor brood delen en ik ben blij dat bijna alle medewerkers meegaan naar Dutch Bakery; ik ben er van overtuigd dat ons assortiment en onze mensen bij hen in goede handen zijn.”



Dutch Bakery Group zal significant investeren in de integratie van Danvo Bakeries. Raoul Vorage van Dutch Bakery: “Wij blijven de komende maanden op de locatie van Danvo Bakeries in Riel produceren. Tegelijkertijd gaan wij onze bakkerijen aanpassen voor de implementatie van de nieuwe lijnen. Dat gaat gepaard met een behoorlijke investering, maar dat is de beste manier om de kwaliteit en het karakter van de producten van Danvo te garanderen en adequaat invulling te geven aan het nieuwe assortiment. We verwachten alles in het derde kwartaal van dit jaar te hebben afgerond.”