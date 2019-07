Na Nuon wordt nu ook Powerpeers Vattenfall

Eerder kondigde Vattenfall aan dat Nuon zijn naam zal veranderen in die van moederbedrijf Vattenfall. In lijn met deze beslissing zal Vattenfall nu ook een van haar andere merken, Powerpeers, rebranden naar Vattenfall. Hiermee zullen de diensten van Powerpeers beschikbaar worden gemaakt voor álle Vattenfall-klanten in Nederland.



Powerpeers is een scale-up die een marktplaats biedt die zowel afnemers en opwekkers van energie, als lokale energiebronnen, zoals zonnepanelen, samenbrengt. Hiermee kunnen klanten hun individuele energiemix zelf samenstellen uit lokale energiebronnen, of kunnen zogeheten ‘community-based’ proposities worden ontwikkeld. Het platform stelt energie-producerende klanten in staat om hun energie real-time met andere gebruikers te delen, wat een uniek niveau van transparantie en traceerbaarheid oplevert. Powerpeers werd drie jaar geleden gelanceerd en heeft sindsdien verschillende internationale erkenningen ontvangen.



"We zijn er trots op dat we Powerpeers zijn begonnen als een innovatieve oplossing waarmee klanten actief kunnen deelnemen aan de overgang naar een duurzamer energielandschap", zegt Raymond van Eck, Managing Director Powerpeers Nederland. "Nu klanten steeds meer op elkaar aansluiten en hernieuwbare energie delen, verwachten we dat deze overgang zal versnellen".



Vattenfall heeft recent de ambitie gedefinieerd om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. "Powerpeers heeft bewezen succesvol te zijn en we geloven dat nog meer klanten met elkaar willen verbinden en duurzame energie willen delen," zegt Cindy Kroon, Directeur Klanten Vattenfall Nederland. "Daarom hebben we besloten om dit aanbod beschikbaar te stellen aan al onze Vattenfall-klanten in Nederland."



Net als voor de klanten van Nuon, geldt ook voor klanten van Powerpeers: alleen de naam zal veranderen; klanten kunnen nog steeds dezelfde service verwachten. De naam Vattenfall zal stapsgewijs steeds meer zichtbaar worden, totdat een volledige migratie is gerealiseerd.