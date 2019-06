Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft een op 23 juni 2019 aflopende lening van EUR 2,0 miljoen verlengd tot 30 september 2019.







De lening werd in 2017 aan Arcona Property Fund verstrekt bij de aankoop van het kantoorgebouw Maris in Szczecin in Polen. Het rentepercentage van de lening wordt 9,0% (was 6,0%). De lening zal worden afgelost bij de herfinanciering van een aantal leningen in het derde kwartaal van 2019.