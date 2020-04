Het hoofd koelhouden voor alle IC-artsen en verpleegkundigen

Honderden IC-artsen en verpleegkundigen strijden momenteel voor de levens van anderen. De beschermende kleding die zij dragen zijn veelal afgesloten pakken, waardoor sommigen last krijgen van oververhitting. Speciaal voor hen stelde het NOC*NSF honderden koelvesten ter beschikking, die gebruikt zouden worden door onze atleten op de Olympische Spelen. INUTEQ, die de koelvesten maakt, staat in de startblokken om alle zorgverleners van zo’n koelvest te voorzien.



Hittestress komt in de sportwereld vaak voor, omdat het leveren van topprestaties in extreem warme omstandigheden veel (extra) energie kost. Als een sporter hittestressverschijnselen vertoont, moet hij of zij direct stoppen, verkoeling zoeken en medische hulp vragen. Voor een arts of verpleegkundige is dit vaak niet mogelijk, omdat de druk op een IC op dit moment erg hoog is. Om oververhitting en hittestress te voorkomen gebruiken topatleten daarom speciale koelvesten.



Koelvesten van Olympische atleten



Zorgmedewerkers hebben veel speciale beschermende kleding aan. “Je kunt je voorstellen dat je het ontzettend warm krijgt van al die extra beschermende kleding. Ook deze mensen kunnen dan een hulpmiddel als een koelvest gebruiken, net zoals een topsporter”, aldus Kamiel Maase, prestatiemanager Innovatie TeamNL. Daarom stelde de Nederlandse Olympische Federatie NOC*NSF recent honderden koelvesten beschikbaar voor de zorgsector in Nederland. Deze speciale koelvesten zouden eigenlijk door de Nederlandse atleten tijdens de Olympische Spelen in Tokio gebruikt worden.



Comfortabeler doorwerken



In een aantal ziekenhuizen worden koelvesten door het zorgpersoneel nu intensief gebruikt. Het Radboudumc voerde hiermee extra tests mee uit. Dr. Thijs Eijsvogels, fysioloog bij het Radboudumc vertelt: “Artsen en verpleegkundigen die Corona patiënten behandelen, kunnen dankzij dit speciale koelvest wel drie uur lang comfortabel doorwerken onder het beschermende pak. Het koelvest zorgt voor een stabiele lichaamstemperatuur, minder zweten, concentratiebehoud en voor een sneller herstel na elke intensieve werksessie.”



Voor alle zorgverleners in Nederland



INUTEQ is een Nederlands bedrijf dat deze speciale koelvesten maakt. “Ons doel is dat alle ziekenhuizen in Nederland beschikking krijgen over deze koelvesten. Zo willen wij er samen voor zorgen dat onze zorgverleners kunnen blijven presteren in deze extreme omstandigheden”, vertelt Eric Pellis, een van de eigenaren van INUTEQ. Het bedrijf heeft veel ervaring in het maken van koelkleding en werkt al jaren samen met sportcoaches, artsen en medici om de juiste koelvesten te ontwikkelen.



Om ervoor te zorgen dat alle zorgverleners straks met een comfortabel koelvest kunnen werken, biedt INUTEQ dit speciale koelvest tot nader order voor een zeer gereduceerde prijs aan. Meer informatie hierover is te vinden op de website van INUTEQ – https://inuteq.com/