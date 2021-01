Bloomreach haalt $150 miljoen tegen een $900 miljoen waardering en neemt Exponea over

Mountain View, CA en Amsterdam, Januari 27, 2021 ― Bloomreach, de marktleider in commerce experience™, kondigde vandaag aan dat het Exponea heeft overgenomen, de belangrijkste partij in Customer Data en Experience Platform (CDXP). Om de voortdurende groei van hun Digital experience platform (brX) te stimuleren, heeft Bloomreach ook een investering van $150 miljoen opgehaald bij Sixth Street Growth.



“Ongelooflijke e-commerce-ervaringen ontstaan door precies het juiste product op het juiste moment op het juiste kanaal aan een klant te presenteren. Hiervoor is een diepgaande kennis van producten en klanten cruciaal." vertelt de CEO van Bloomreach, Raj De Datta. “Door het samenkomen van Bloomreach en Exponea wordt Bloomreach de marktleider in de Commerce Experience markt. Als oplossing bevindt Bloomreach zich nu op een uniek snijvlak van marketing, commerce en kunstmatige intelligentie."



Momenteel is er zeer veel tijd en handmatig werk nodig bij e-commerce organisaties om meerdere oplossingen en databronnen samen te voegen. De combinatie van Bloomreach en Exponea is het eerste Commerce Experience platform dat zowel klant- en productgegevens realtime verenigt. Inzichten gegenereerd middels kunstmatige intelligentie helpen marketing medewerkers om hun online groei te versnellen en klantloyaliteit te verbeteren.



"Er zijn nu veel nieuwe oplossingen mogelijk die we graag naar onze huidige en toekomstige klanten willen brengen", voegt Peter Irikovsky, CEO van Exponea toe. “Zowel Bloomreach als Exponea focussen op verschillende aspecten van de customer journey. Ik kan niet wachten om te zien dat klanten van beide bedrijven de vruchten kunnen plukken van de manier waarop onze producten gaan samenwerken."



"Tijdens de Pandemie merkten we in Nederland dat organisaties meer investeren in hun online customer experience." legt Tjeerd Brenninkmeijer, EVP EMEA Bloomreach uit. “Door deze overname krijgen de E-commerce managers en Chief Digital Officers voor het eerst automatisch inzichten in hoe ze voor een specifieke doelgroep een relevante campagne kunnen ontwerpen, waarna ze hun boodschap direct via kanalen zoals SMS, Whatsapp, e-mail, mobiele apps en hun online omgevingen kunnen verspreiden. Dit zal resulteren in op maat gemaakte (product) ervaringen die aansluiten bij de behoeften het individu.”



Investeringsdetails



Om de aanhoudende groei te stimuleren en de overname van Exponea te financieren, kondigde Bloomreach vandaag ook een investering van Sixth Street Growth aan van $150 miljoen.



“We zijn enorm onder de indruk van de leidinggevende teams van zowel Bloomreach als Exponea. We zijn erg verheugd om voort te bouwen op recordbrekende kwartalen van zowel Bloomreach als Exponea in Q4 2020. De gecombineerde bedrijven zullen profiteren van hun technologische voorsprong en een belangrijke software groeimarkt aanvallen”, aldus Michael McGinn, Partner bij Sixth Street en co-head van Sixth Street Growth. "We zijn ervan overtuigd dat Bloomreach op weg is om de volgende unicorn te worden en de leider zal worden op het gebied van digitale commerce-ervaringen."



Benjamin Johnston, Managing Director van Sixth Street Growth, zal toetreden tot de Raad van Bestuur van Bloomreach.



Zie link voor informatie over hoe de gegevensprivacy van Exponea na de acquisitie wordt behandeld: https://exponea.com/legal/data-privacy/



Macquarie Capital trad op als exclusief financieel adviseur van Bloomreach.