Mkb maakt werk van betere toegankelijkheid voor mensen met beperking

Mode en horeca, webwinkels, zelfstandige supermarkten, evenementenmakers en andere mkb-branches gaan zich vanaf vandaag inzetten om hun bedrijven (beter) toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. MKB-Nederland heeft daarvoor in Utrecht het programma MKB Toegankelijk gelanceerd, dat ondernemers stimuleert en helpt om mogelijke drempels in hun bedrijf te slechten. Minister De Jonge van VWS heeft daar de eerste actieplannen in ontvangst genomen die brancheorganisaties in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW, VWS en de Alliantie VN-Verdrag Handicap hebben opgesteld. Doel van het programma is om voor eind 2019 50.000 ondernemers te stimuleren ermee aan de slag te gaan.



“Een beperking is pas echt een belemmering als bedrijven er geen rekening mee houden”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. “Met dit programma willen we ondernemers daarvan bewust maken én hen concreet helpen hun bedrijf toegankelijker te maken. Ze hoeven daarvoor niet zelf het wiel uit te vinden. Nederland telt zo’n 2 miljoen mensen met een bepaalde handicap, dat is 15 procent van de bevolking! Zoals ook vermeld in het VN-Verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling, moeten zij zoveel mogelijk in staat zijn om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Daar moeten en wíllen wij een bijdrage aan leveren.”



Mystery guests



Op landelijk niveau voorziet het programma in hulp aan brancheorganisaties om voor hun sector specifieke actieplannen op te stellen. Die behelzen gerichte voorlichting, tips en tools, best practices, checklists en trainingsmateriaal voor medewerkers. De eerste zeven Actieplannen Toegankelijkheid heeft MKB-directeur Visser vanochtend in Stadsbrasserie De Utrechter – een voorbeeldbedrijf als het gaat om toegankelijkheid – overhandigd aan minister Hugo de Jonge van VWS.



Op lokaal niveau organiseert MKB-Nederland in samenwerking met gemeenten en ondernemersverenigingen pilots in winkel- en horecagebieden, waar onder meer met behulp van mystery guests in kaart wordt gebracht waar en hoe de toegankelijkheid in alle opzichten kan worden verbeterd. De eerste pilots gaan op korte termijn van start in Haarlem, Oude IJsselstreek en Westland.



Praktische informatie voor ondernemers wordt ook gedeeld via de nieuwe website www.mkbtoegankelijk.nl.



Sleutelrol



“Wij zijn blij dat de ondernemers in het mkb zo voortvarend aan de slag gaan met inclusie”, zegt Illya Soffer namens de Alliantie VN-verdrag**. “Zij hebben immers een sleutelrol als het gaat om het toegankelijk maken van horeca, winkels en evenementen. Het is ontzettend belangrijk dat ze dat zoveel mogelijk samen doen met mensen met een beperking. Dan weet je tenminste zeker dat je producten en diensten ontwikkelt die echt voor iederéén passend zijn. ”



Volgens Visser kunnen kleine aanpassingen in bedrijven vaak al een groot verschil maken. “Het vergt echt niet altijd een ingrijpende verbouwing of een enorme investering. Denk aan goede verlichting in je zaak voor mensen met een visuele beperking; de hoogte van je toonbank en de plaats van je betaalsysteem, voor mensen in een rolstoel; zorg dat je medewerkers alert en behulpzaam; zorg dat deuren makkelijk opengaan en drempels niet te hoog zijn; dat prijskaartjes beter leesbaar zijn. Er is zo veel dat je kunt doen.”



De eerste Actieplannen Toegankelijkheid zijn van: INretail (detailhandel mode, schoenen, sport en woninginrichting); Koninklijke Horeca Nederland; Detailhandel Nederland; Vakcentrum (zelfstandige supermarkten); Thuiswinkel.org (webwinkels); Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals en Vereniging van Evenementenmakers; Dibevo (dierenspeciaalzaken). De plannen zijn te vinden op de website www.mkbtoegankelijk.nl



Minister De Jonge van VWS stuurt vandaag het kabinetsprogramma ‘Onbeperkt Meedoen’ naar de Tweede Kamer. De Vereniging Nederlandse Gemeenten presenteert vanmiddag een eigen plan met 25 kopgroep gemeenten, die vooroplopen bij het uitvoeren van het VN-Gehandicaptenverdrag.



**De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.