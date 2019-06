Na #MeToo nu ook #MyBodyIsMine viral op Instagram

Mama Cash lanceert internationale vrouwenrechten campagne



Vrouwen willen vrij zijn van geweld, zelf beslissen over hun lichaam, topless op het strand kunnen liggen of met een hoofddoek over straat kunnen lopen zonder lastig gevallen te worden. Wereldwijd leven vrouwen echter onder continue dreiging van geweld. Daarom lanceerde Mama Cash gisteren de internationale campagne #MyBodyIsMine in het Stedelijk Museum Amsterdam.Vrouwen, meiden, trans en intersekse mensen plaatsten een tijdelijke tattoo met de tekst My Body Is Mine en deelden een selfie op Instagram. Meteen na de aftrap ging de campagne viral: binnen een paar uur tijd werd het speciaal voor deze campagne ontwikkelde #MyBodyIsMine filter op Instagram al 380.000 keer bekeken.



Statements van Anna Nooshin en Victoria Koblenko



Mama Cash lanceerde de campagne in het Stedelijk Museum. Fotomodel, activist en trans vrouw Munroe Bergdorf presenteerde de lancering van de campagne. Meer dan honderd vrouwen gaven het startsein voor #MyBodyIsMine door de tijdelijke tattoo op te plakken en in een trotse groepsfoto een statement te maken over wat hun lichaam, vrijheid en autonomie voor hen betekenen. Ook Nederlandse influencers zoals https://www.instagram.com/annanooshin/ en Diana Leeflang en Bekende Nederlanders als https://www.instagram.com/explore/tags/victoriakoblenko/ en Candy Dulfer steunen de campagne. Video’s van inspirerende internationale activisten en kunstenaars waaronder Alok Vaid-Menon (VS), Grace Neutral(VK) en Panmela Castro (Brazilie) maken duidelijk dat, hoe verschillend we ook zijn, veel van de obstakels die vrouwen tegenkomen in hun leven en de dromen die wij najagen hetzelfde zijn.



Het lichaam is politiek



“Feminism has made it clear that the personal is political and I can’t think of anything more personal than the body”, zegt Happy Mwende Kinyili, programmadirecteur van Mama Cash over de noodzaak van de #MyBodyIsMine campagne. Recente ontwikkelingen, zoals nieuwe inperkingen van het recht op abortus in de VS en de groeiende politieke macht van uitgesproken racistische en seksistische politici zoals Bolsanaro en Baudet maken het volgens Mama Cash van groot belang om juist nu een gezamenlijk geluid te laten horen. Zohra Moosa, directeur van Mama Cash: “Patriarchy persists through our silence. It gets stronger when we’re quiet. So we need to get loud and work together.” Dit kan met een tijdelijke gouden tattoo óf het speciale #MyBodyIsMine Instagram filter dat te gebruiken is via https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=365255657429838



Engage the Future



De #MyBodyIsMine campagne is tot stand gekomen binnen het Engage The Future project, een initiatief van EndemolShine en de Bill & Melinda Gates Foundation om non-profit organisaties bekender te maken met de mogelijkheden van social en digital media. Onderdeel van dit initiatief was naast het volgen van workshops door experts uit het vak, het ontwikkelen van een digital native campagne en het pitchen daarvan aan een jury. Mama Cash heeft met de #MyBodyIsMine campagne de uitvoer van hun campagne gewonnen.



Bekijk hier de campagnefilm van 1 minuut: https://www.mamacash.org/en/i-wasn-t-born-in-the-wrong-body-i-was-born-in-the-wrong-world



De tattoos zijn beschikbaar via https://www.mamacash.org/en/my-body-is-mine als dank voor een kleine donatie aan Mama Cash.