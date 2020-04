De ‘corona check app’ is er nu ook voor senioren en mantelzorgers

Vanaf vrijdag kunnen ook senioren en mantelzorgers gebruik maken van de OLVG corona check app. Via seniorenorganisatie KBO-PCOB kunnen ouderen en mantelzorgers met gezondheidsklachten via de app hun symptomen bijhouden, waaronder temperatuur en hoestbuien. Het systeem analyseert de gegevens en stuurt verdachte gevallen door naar een medisch team van het dichtstbijzijnde ziekenhuis dat meedoet. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Als partner zijn we blij dat we dit kunnen doen. Voor alle mantelzorgers en senioren is het belangrijk om meer zekerheid te krijgen; juist nu! Deze app vervangt niet een coronatest, maar kan in veel gevallen toch heel wat onrust wegnemen.’



De app is in samenwerking met het OLVG ontwikkeld door het Amsterdamse techbedrijf Luscii. De app controleert op coronasymptomen en was in eerste instantie bedoeld om de druk op huisartsen en spoedeisende hulp in Amsterdam te verlichten. Inmiddels maken ook ziekenhuizen door heel Nederland gebruik van de app. Elke regio moet zelf zorgen voor de afhandeling van verdachte gevallen door een medisch geschoold team.



Senioren en mantelzorgers die gebruik willen maken van de app, kunnen via www.kbo-pcob.nl toegang krijgen. Alle data die worden verzameld zijn geanonimiseerd en worden niet commercieel gebruikt.



KBO-PCOB



Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een kwart miljoen leden en 800 plaatselijke afdelingen. KBO-PCOB vormt hiermee een netwerk van senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.