Theaterhit The Children belicht het klimaatprobleem

Het Nationale Theater haalt theaterhit The Children naar Nederland. “De voorstelling belicht het klimaatprobleem op een fantastische manier”, zegt regisseur Eric de Vroedt. “Drie babyboomers staan voor de keuze: ga ik verder met mijn comfortabele leven of neem ik mijn verantwoordelijkheid en ruim ik de rotzooi op die wij zelf hebben veroorzaakt?” The Children gaat op zaterdag 14 september in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Stefan de Walle en Antoinette Jelgersma van het vaste acteursensemble van Het Nationale Theater en Sylvia Poorta schitteren inThe Children. Het stuk, dat werd genomineerd voor twee Tony-awards, komt uit de pen van de jonge Britse acteur Lucy Kirkwood. Internationaal gooit zij hoge ogen met haar politiek geëngageerde stukken en is haar werk te zien van West End tot Broadway. “De kernvraag in The Children is: welke wereld laten we na aan onze kinderen?", legt De Vroedt uit.



Dit is het verhaal



In een afgelegen vakantiehuisje aan de Britse kust genieten Hazel en Robin, twee gepensioneerde kernfysici, van een nieuwe en spannende levensfase. Ze doen fanatiek aan yoga en runnen een ecologisch boerderijtje. Na een serie catastrofes is de buitenwereld een volstrekte chaos. Op een dag staat, na bijna veertig jaar, hun oud-collega Rose voor de deur. Tussen de drie ontspint zich een prikkelend steekspel, vol provocatieve insinuaties. Dan doet Rose een verpletterend voorstel.



Hit op Broadway en West End



The Children ging in 2016 in première op West End en werd het jaar daarop naar Broadway gehaald. Schrijver Lucy Kirkwood oogstte lovende kritieken van de Amerikaanse pers. Het stuk werd geroemd om zijn gelaagdheid en hoe Kirkwood het rationele aan het empathische verbindt. "Ik heb heel lang geprobeerd een manier te vinden om over klimaatverandering te schrijven. En ik wilde het laten leiden door emoties in plaats van intellect", zegt Kirkwood in The New York Times.



The Children gaat 14 september in première in Den Haag en is t/m 26 december op tournee. Kijk op www.hnt.nl/thechildren.