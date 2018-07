Indrukwekkende tentoonstelling KNCV in stadhuis Den Haag vanaf 18 juli

Wereldwijd sterven elke dag bijna 5.000 mensen aan tuberculose (TBC), ofwel 1,7 miljoen mensen per jaar. Dit is volstrekt onnodig. In Nederland is de ziekte goed onder controle dankzij een waterdicht systeem met een snelle opsporing en effectieve behandeling. Dat TBC ook in andere landen overwonnen moet worden maakt de tentoonstelling, A Story of Hope duidelijk; een indringend overzicht van de strijd tegen de meest dodelijke infectieziekte ter wereld en de unieke rol die de Nederlandse organisatie KNCV Tuberculosefonds daarin heeft gespeeld. Ex-TBC-patiënten komen aan het woord waaronder actrice Imanuelle Grives: “Ik ben het levende bewijs dat TBC-bestrijding ook in Nederland nodig blijft.”



Van historie naar actualiteit



De bezoeker krijgt inzicht in de programma’s die de organisatie inzet om een TBC-vrije wereld te realiseren. Ook wordt de TBC-bacterie onder de loep genomen en vertellen patiënten uit Kazachstan het verhaal van hun ziekte aan de hand van een indrukwekkende foto-expositie. In een tijdslijn, die start in 1867 met de eerste internationale conferentie waarop artsen gezamenlijk het hoofd breken over de ‘witte pest’, wordt tuberculose door de jaren heen belicht. Daarnaast is het verhaal over oud-sanatorium Zonnestraal te zien – bekend vanwege de prachtige moderne architectuur en toen al innovatieve medische aanpak.



Toegankelijke zorg voor iedereen



Tuberculose komt ook vandaag de dag nog in Nederland voor. Waar je vroeger een grote kans had om eraan te overlijden, is het nu met tijdige behandeling en de juiste medicatie volledig te genezen. In A Story of Hope worden de verhalen van toen en nu verteld, door ex-TBC-patiënten waaronder KNCV ambassadeur en actrice Imanuelle Grives. Uit de verhalen wordt duidelijk, wat er nodig is om deze dodelijke ziekte de wereld uit te krijgen: toegankelijke zorg voor iedereen.



Internationale expertise



KNCV Tuberculosefonds speelt al 115 jaar een leidende rol in de strijd tegen de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. De organisatie geldt als hét internationale expertisecentrum op het gebied van TBC-bestrijding en voorlichting. In nauwe samenwerking met lokale gezondheidsorganisaties zet het wereldwijd succesvolle bestrijdingsprogramma’s op. Deze activiteiten komen in A Story of Hope uiteraard aan bod.



Over A Story of Hope



Van 18 tot en met 30 juli is de tentoonstelling A Story of Hope gratis te bezoeken in het Atrium van het stadhuis van Den Haag. Na het Atrium reist A Story of Hope begin september naar het voormalige TBC-sanatorium ‘Zonnestraal’ in Hilversum. Vervolgens is de expositie, van 24 tot en met 27 oktober, te bezoeken in het World Forum in Den Haag. Daar vindt de 49e Union World Conference on Lung Health plaats, met bijna 4.000 TBC-experts uit 125 landen. Vanaf 2019 reist de expositie door een aantal landen waar KNCV Tuberculosefonds werkt aan TBC-bestrijding.