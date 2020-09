Nieuw: Hét heksenboek voor een praktisch, magisch leven

De Amsterdamse heks Joyce van Nispen presenteert Heksen, handboek voor een magisch leven. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar zichzelf en zich op een praktische manier wil verdiepen in hoe je, ook in heel onzekere tijden, je eigen leven vorm kunt geven. Ze presenteert haar boek op zaterdag 31 oktober (Samhain- heksennieuwjaar én Halloween) bij Uitgeverij Snor.



Joyce Van Nispen: “Veel van onze ‘zekerheden’ staan momenteel op losse schroeven. We houden ons vast aan metingen en cijfers; maar we vinden daar niet altijd de antwoorden op onze vragen. Wij zijn nieuwsgierige wezens! Het is dan ook niet zo vreemd dat mensen gaan zoeken bij andere bronnen; oude wijsheden en esoterische hulpmiddelen. Ik heb in mijn boek geprobeerd de kern van heksenwijsheid samen te vatten en op een heldere laagdrempelige manier te beschrijven. Zo kan het je op een praktische manier verder brengen.”



Heksenwijsheid



In dit boek ligt de focus op het ontdekken van wat jij nou eigenlijk wilt met jouw leven, iedere dag weer opnieuw. Heksen, handboek voor een magisch leven beperkt zich bij die ontdekkingsreis niet tot één aspect van hekserij: zowel maanvieringen, de basisregels van de heks als tarot, numerologie, handlezen, pendelen en edelstenen komen aan bod.



In het eerste deel van het boek geeft Van Nispen een toelichting op de vieringen van de seizoen- en jaarfeesten van de heks, gaat ze in op de invloed van de maan en beschrijft ze hoe heksen naar zichzelf en de wereld om hen heen kijken. In het tweede deel vertelt ze hoe je op verschillende manieren toegang kunt krijgen tot je innerlijke wijsheid. Zo laten handlezen, edelstenen en Tarot zien wat er in jouw onderbewuste speelt. “Want hoe meer zicht jij hebt op al die facetten van jezelf, des te beter jij jouw leven kunt vormgeven zoals jij dat wilt,” aldus van Nispen.



Halloween



Waarom de lancering op 31 oktober, Halloween? “Voor mij en alle andere heksen is 31 oktober de viering van het heksennieuwjaar waarbij leven en dood samenkomen. We hebben een feestelijk samenzijn met zowel de levenden als de doden. Dat pas perfect bij de presentatie van mijn boek”, aldus Joyce.



Over de makers



Na een carrière bij o.a. Christie’s en Greenpeace begon Joyce van Nispen (1969) 10 jaar geleden haar praktijk voor handanalyse en coaching. Later kwam daar de Tarot en hekserij bij. Naast consulten geeft ze ook les in handanalyse, Tarot, Numerologie en Leven met de Maan. Illustrator Valesca van Waveren is bekend om haar aquarelstijl, maar dook voor dit boek in een heel nieuwe illustratiestijl, die van art deco. “Het was heel interessant om mijn illustraties deze keer op te bouwen met lijnen en cirkels en me voor dit boek te verdiepen in de magische wereld.”



Titelinformatie:



Titel: Heksen, handboek voor een magisch leven



Auteur: Joyce van Nispen



Illustrator: Valesca van Waveren



Vormgeving: Balthazar Studio, Alexandra de Vries



Prijs: 21,99 euro



ISBN: 978-94-6314-1031



Verschijnt: 31 oktober 2020