Regiotaxi Noordoost-Brabant terug naar Munckhof

Munckhof heeft de aanbesteding voor Regiotaxi Noordoost-Brabant gewonnen. De opdracht houdt in dat Munckhof vanaf 1 januari 2019 het regiotaxivervoer organiseert in Oss, Bernheze, Uden, Boekel, Cuijk, Grave, Landert, Mill & Sint Hubert, Sint Anthonis en Meijerijstad. De opdracht loopt in ieder geval tot en met 2021, daarna kan de opdracht nog enkele jaren verlengd worden.



Gewonnen op kwaliteit



In de aanbesteding is Munckhof als beste uit de bus gekomen. Jos Poortinga, directeur taxi bij Munckhof is erg blij met het winnen van de opdracht: “Tot en met 2014 waren wij al de vervoerder van Regiotaxi Noordoost-Brabant. Helaas hebben we de opdracht toen verloren. Dat we het vervoer nu weer opnieuw gegund hebben gekregen op basis van kwaliteit is een mooie opsteker voor onze organisatie en een teken dat er niet altijd alleen maar naar prijs wordt gekeken. Dat is een compliment waard voor deze opdrachtgever.”



Samenwerking met vervoersbedrijven



Voor de uitvoering van de opdracht werkt Munckhof samen met lokale vervoerders. Poortinga: “De ritaanvragen worden verwerkt in het callcenter van Munckhof, maar de uitvoering wordt gedaan door een aantal vervoersbedrijven uit de regio. Het betreft jaarlijks zo’n 260.000 taxiritten verspreid door het gebied.”



Ten behoeve van de opdracht wordt het callcenter van Munckhof uitgebreid. Hiervoor zijn diverse vacatures beschikbaar.



Over Munckhof



Munckhof bestaat uit een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in personenvervoer en reizen. Het bedrijf, dat met het hoofdkantoor gevestigd is in Horst, onderscheidt zich in de markt door zich te focussen op het totaalpakket aan vervoer. Van taxi tot touringcar en van meerdaags evenement tot zakenreis. Een hoge kwaliteit en service vormen belangrijke uitgangspunten in de dienstverlening. Er wordt daarom veel waarde gehecht aan het kwaliteitscertificaat ISO9001, het milieucertificaat ISO14001 en de diverse branche specifieke keurmerken die Munckhof mag voeren.



Organisatorisch bestaat Munckhof uit de divisies Taxi, Tour en Travel. De taxidivisie richt zich op het regisseren, organiseren en uitvoeren van kleinschalig personenvervoer in geheel Nederland. Vanuit de regiecentrale in Horst wordt het vervoer geregisseerd voor vele zorginstellingen, overheden en andere organisaties. Daarnaast verzorgt Munckhof taxivervoer in de breedste zin van het woord vanuit vestigingen in Arnhem, Cuijk, Ede, Eindhoven, Heijen, Hoofddorp, Horst, Lichtenvoorde, Nijkerk, Putten, Ridderkerk, Tilburg, Wageningen en Zaandam.



De divisie Tour is gespecialiseerd in grootschalig groepsvervoer per touringcar. Naast het uitvoeren van dit vervoer vanuit de locaties in Arnhem, Heijen en Horst is de tour divisie gespecialiseerd in het plannen en verzorgen van complexe vervoersprojecten. De organisatie en uitvoering van het totale vervoer tijdens Pinkpop, de EK Atletiek 2016 en het treinvervangend vervoer van de Nederlandse Spoorwegen zijn hier voorbeelden van.



Naast de taxi en touringcar divisies heeft Munckhof het bedrijfsonderdeel Travel, dat zich bezighoudt met de verkoop van internationale zakenreizen en meerdaagse groepsreizen. Hiertoe behoren de zakenreisbureaus van Munckhof Business Travel (Venlo, Veenendaal, Schiedam, Deventer, Helmond, Delfzijl, Amsterdam en Schiphol), zakenreisbureau Roberts & Partners (Schiphol), schoolreisspecialist MGI Travel (Schiedam) en groepsreisspecialist Munckhof Groups Desk (Venlo).



Munckhof telt in totaal 2000 medewerkers. Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.