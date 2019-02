Meer groen, minder steen in de Steenstraat [RECHTENVRIJE VIDEO]

Klaverblad helpt tuinen vergroenen tegen wateroverlast



Verzekeraar toont maatschappelijke betrokkenheid met nieuwe campagne



ZOETERMEER – Nederland krijgt de komende jaren steeds vaker te maken met hevige plensbuien die wateroverlast veroorzaken. Om schade en gedoe voor klanten te voorkomen is Klaverblad Verzekeringen de campagne ‘Maak plaats voor groen’ gestart.



De verzekeraar wil hiermee mensen stimuleren en helpen om de tegels in hun tuin te vervangen door groen. Daardoor kan het regenwater tijdens dit soort buien beter de bodem in lopen en kunnen ze wateroverlast en schade voorkomen. Ook bij periodes van droogte, zoals vorig jaar, is dat nuttig. Groen houdt namelijk het water langer vast, terwijl het bij tegels meteen het riool instroomt. De aftrap voor de campagne werd vandaag gegeven in de Steenstraat in Spijk, waar Klaverblad samen met de gemeente en Operatie Steenbreek groen heeft aangelegd in betegelde voortuinen.



De hoeveelheid neerslag die in Nederland valt is in de laatste honderd jaar met 25 procent toegenomen. Extreme regenbuien komen vaker voor en veroorzaken veel schade. Zo bedroeg de schade van de hoosbuien in mei 2018 ongeveer 10 miljoen euro. In Nederland is inmiddels 40 procent van de tuinen betegeld. Daar loopt 85 procent van het water het riool in. Dat kan de hoeveelheid regenwater bij dit soort buien echter niet aan, waardoor tuinen en straten blank komen te staan. Dit veroorzaakt in toenemende mate wateroverlast en schade in huis.



Daarom roept Klaverblad heel Nederland op om tuinen te vergroenen en tegels te vervangen door groen, zoals bomen, planten, bloemen, struiken of gras. Wanneer 10 procent van het betegelde tuinoppervlak omgezet zou worden naar groen, dan stroomt er jaarlijks 32,3 miljoen kubieke meter regenwater minder in het riool. Ook het vergroenen van daken van huizen of schuurtjes met plantjes of het plaatsen van een regenton onder de regenpijp helpt om droge voeten te houden en water beter op te slaan. Op de speciale webpagina’s rond de campagne probeert de verzekeraar mensen te informeren, inspireren en activeren met tips, cijfers, advies, blogs, video’s en andere informatie. Bijvoorbeeld via een interview met weervrouw Diana Woei die vertelt waarom klimaatverandering tot meer extremen leidt. Langdurige droge periodes en meer zware plensbuien met wateroverlast zullen vaker voorkomen. Vooral mensen met tuinen en kelders krijgen dan te maken met wateroverlast, vertelt ze.



Met de campagne wil de verzekeraar zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen. ,,We kunnen bij wateroverlast wel de schades uitkeren, maar niet het gedoe of de emotionele waarde van verloren spullen wegnemen,” legt Julia Linders van Klaverblad uit. ,,Onze oproep lost het wateroverlastprobleem natuurlijk niet op, maar alle kleine beetjes helpen.”



De campagne wordt gevoerd op tv, social media en online. Bij de campagne werkt Klaverblad samen met Operatie Steenbreek - dat iedereen in Nederland wil enthousiasmeren om de tuin te vergroenen -, de gemeente Zevenaar en Intratuin.



