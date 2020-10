Hoe salons er met extra maatregelen voor zorgen dat ze veilig open kunnen blijven

Vanaf woensdag 14 oktober gelden in heel Nederland weer strengere maatregelen om het coronavirus te bestrijden, maar salons mogen open blijven.



-Sinds de aangescherpte corona maatregelen, maken klanten zich zorgen over de veiligheid in de salons.



-Om een terugval in boekingen tegen te gaan, hebben onze salon partners strikte hygiënemaatregelen geïmplementeerd, om de veiligheid van de klant (en zichzelf) te garanderen. Er kan met vertrouwen worden geboekt.



-Treatwell roept klanten op afspraken in te plannen, vooraf te betalen en zelf iets te drinken mee te nemen naar de salon. Het dragen van een mondkapje in de salon is vanaf nu verplicht.





Overzicht maatregelen in de salon



Het aantal boekingen in de haar- en beautybranche neemt af. Samen met onze salonpartners zorgt Treatwell ervoor dat klanten ook in deze tijden met vertrouwen een afspraak kunnen inplannen. Saloneigenaren garanderen dat een bezoek aan de salon volgens de richtlijnen van het RIVM verloopt. Hieronder een overzicht van wat dit concreet inhoudt:



-Afspraken worden van tevoren ingepland (via de Treatwell-app). Door een afspraak te maken via Treatwell, wordt er daarnaast direct voldaan aan de registratieplicht in de salon. Als de klant zich niet goed voelt (of in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus), kan de afspraak gemakkelijk in een paar taps worden verzet.



-Fysiek contact wordt (waar mogelijk) vermeden en 1,5 meter wordt gewaarborgd. De ruimte en materialen worden gedesinfecteerd na elke behandeling, er zijn (indien relevant) schermen aanwezig en er worden handschoenen gedragen.



-Draag een mondkapje. Een onderdeel van de aangescherpte maatregelen, is het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimten. Dit geldt dus ook voor salons, en voor zowel de stylist/therapeut als de klant.



-Betaal online voor behandelingen. Op deze manier hoeft er niet met contant geld betaald te worden en worden contactmomenten beperkt.





Tevens adviseren we klanten om zelf een flesje drinken mee te nemen naar de salon, om op deze manier de contactmomenten tot een minimum te beperken. Meer weten? Lees hier meer.