Winnaar van de eerste The Experience Award wordt op 7 oktober in Eindhoven bekend gemaakt

The Experience Award wordt op 7 oktober 2020 uitgereikt aan één van de drie finalisten van de eerste editie van deze landelijke prijs. Tijdens een event in SkillsTown in Eindhoven wordt bekend of Karel van Berk, Marjo Dekker of Ria Deurloo met de prijs naar huis gaan.



De verkiezing van The Experience Award beloont ervaren 50+ werknemers of ZZP’ers door hen in de schijnwerpers te plaatsen. Doel is om vooroordelen over deze groep weg te nemen en hun voordelen te belichten. De uitreiking van The Experience Award vindt plaats door middel van een online talkshow vanuit SkillsTown in Eindhoven. Zowel live als online deelnemen behoren tot de mogelijkheden.



Tijdens deze ochtend zullen sprekers Wies Verbeek, Prekash Ramsingh, Cees Verbree, Jennifer Delano en Hans Schuurmans en deskundigen prof. dr, Tinka van Vuuren, Thomas de Zeeuw en prof. dr. ir. Kasper Boon op basis van prikkelende stellingen met elkaar in discussie gaan over de waarde van de 50-plusser voor de gemeenschap. De drie finalisten Karel van Berk, Marjo Dekker of Ria Deurloo zijn door de jury en 2.600 stemmen gekozen tot finalisten op een groep van 24 genomineerden. De genomineerden zijn door de jury beoordeeld op innovatie, productiviteit, flexibiliteit, inspiratie en arbeidsethos. Aan het einde van het event wordt de eerste winnaar van The Experience Award dus uitgeroepen.



Jury



De jury bestaat uit ondernemer Cees Verbree, prof. dr. Tinka van Vuuren, prof. dr. Beatrice van der Heijden, Jamila Edinni, directeur HRM van het ROC Zadkine en Camiel Jansen van het ministerie van SZW. Op basis van een objectief wegingssysteem heeft de jury de top 3 geselecteerd inclusief de winnaar waarbij rekening is gehouden met de stemming van het publiek en de eigen beoordeling.



Meerwaarde van 50-plussers



“The Experience Award wil bewustwording creëren over de meerwaarde van ervaren 50+’ers en zorgen voor een realistischer en positief beeld van deze groep mensen”, aldus initiatiefnemer Prekash Ramsingh van de award. “Door ervaren 50+ werknemers of ondernemers in de schijnwerpers te zetten, willen we vooroordelen wegnemen en hun voordelen belichten.”