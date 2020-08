Nationale DenkTank 2020 'perspectief van middengroepen' gestart

NATIONALE DENKTANK 2020 (NDT'20) VANDAAG VAN START MET HET THEMA ‘PERSPECTIEF VAN MIDDENGROEPEN’



-Onderzoeksvraag ‘Hoe versterken we welzijn en welvaart en verhogen we regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?’



-Themapartners en deelnemers aangekondigd



-Presentatie van het eindrapport met concrete oplossingen op 15 december 2020





Driebergen, 17 augustus 2020 – De 15e editie van de Nationale DenkTank is vandaag officieel van start gegaan. Twintig getalenteerde academici duiken de komende vier maanden in een actueel vraagstuk. De onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe versterken we welzijn en welvaart en verhogen we regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?’ Barbara Baarsma, Directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, opende de DenkTank 2020: “Investeren in kanskracht in plaats van in koopkracht helpt om de terreur van het hoogstpersoonlijke te relativeren en geeft handvaten om met tegenslag of verlies om te gaan: meer kansen in het leven leidt tot meer regie.”



Betaalbaar wonen in de buurt van je werk, grip op financiën – ook in de toekomst, en met een diploma op zak een blijvend en stabiel perspectief op de arbeidsmarkt. Ooit een gegeven, nu voelt het voor steeds meer Nederlanders nauwelijks haalbaar. Als we niet ingrijpen zal het er de komende decennia voor een aantal specifieke middengroepen slechter op worden in plaats van beter [1]. De Nationale DenkTank 2020 gaat met dit thema aan de slag en richt zich op de volgende vier onderwerpen:



-Grip op financiën, nu en later: Veel lage middenhuishoudens sparen niet of weinig, terwijl een financiële buffer nodig kan zijn om tegenslagen op te vangen. Hoe zorgen we voor financiële vaardigheid en grip en regie op financiën voor de middengroepen?



-Wonen en leefomgeving: Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen en een hoger gevoel van brede welvaart in de leefomgeving?



-Kansen op de arbeidsmarkt: Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een middenberoep – zoals verpleegkundigen, horecamedewerkers en politieagenten – weerbaar en wendbaar zijn op de toekomstige arbeidsmarkt?



-Verwachtingen van onze stelsels: Welke verwachtingen hebben middengroepen van onze (sociale zekerheid-, belasting- en pensioen) stelsels en hoe kunnen we verwachtingen en de effecten dichter bij elkaar brengen?





Deelnemers en expertdeelnemers Nationale DenkTank 2020

De frisse blik van de twintig academici – variërend van kwantumfysica tot rechtsgeleerdheid - moet uitkomst bieden voor bovengenoemde vraagstukken. “Hoe kan ik met mijn kennis iets positiefs bijdragen aan de wereld om mij heen? Ik weet dat dit niet op mijn zolderkamer maar in de maatschappij gaat gebeuren. De Nationale DenkTank biedt mij: ervaren, leren toepassen en samenwerken, om zo problemen proberen op te lossen die echt iets betekenen” aldus Sebastian Luĉić, deelnemer van de Nationale DenkTank 2020. Hiervoor werken de twintig DenkTankers samen met een selectie ’expertdeelnemers’ die zelf tot de middengroepen behoren, om zo persoonlijke ervaringen en inzichten van de doelgroep goed mee te nemen in de analyses en oplossingen van de Nationale DenkTank 2020.



Themapartners Nationale DenkTank 2020



“Een nieuw thema betekent ook weer een nieuwe groep themapartners”, zegt Anne de Brouwer, directeur Stichting de Nationale DenkTank. “Zij maken de Nationale DenkTank 2020 inhoudelijk en financieel mede mogelijk. Ze leveren inhoudelijke kennis en zetten zich in om bedachte oplossingen daadwerkelijk te realiseren.” Vol trots kunnen we aankondigen dat we dit jaar samenwerken met de volgende themapartners: APG, Rabobank, Gemeente Amsterdam en drie ministeries: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.



Bronnen:



[1] Aldus minister van Financiën Wopke Hoekstra in de HJ Schoolezing 2019. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken...



Foto’s:



1. Groepsfoto deelnemers, expertdeelnemers, betrokken themapartners en organisatie van de Nationale DenkTank 2020



2. Introductie van het thema ‘perspectief van middengroepen’ door expert Barbara Baarsma, Directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam







Bijlagen:



A. Profiel deelnemers Nationale DenkTank 2020



- EINDE PERSBERICHT –



Over Stichting de Nationale DenkTank



De Nationale DenkTank is in 2005 opgericht vanuit het ideaal om een brug te slaan tussen de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven met als doel de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen. De Stichting werkt onafhankelijk met de frisse blik van jonge denkers, die bij uitstek geschikt zijn om taaie maatschappelijke vraagstukken van concrete oplossingen te voorzien. De Nationale DenkTank 2020 bestaat uit 20 jonge academici van verschillende (studie)achtergronden. De komende vier maanden doen zij intensief (veld)onderzoek naar het thema ‘perspectief voor middengroepen’ om uiteindelijk tot een selectie aan innovatieve, praktische oplossingen en adviezen te komen. Kijk op https://www.nationale-denktank.nl en https://www.ndt20.nl voor meer informatie.