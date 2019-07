Kleding.nl koopt StyleLounge

Kleding.nl maakt vandaag bekend haar Duitse concurrent StyleLounge te hebben overgenomen. Met deze acquisitie versterkt zusterbedrijf Fashiola haar leidende positie in Duitsland, Frankrijk en Zweden.



Aandeelhouders van het in Hamburg gevestigde bedrijf besloten in mei 2019 de activiteiten te staken. Sindsdien zocht StyleLounge een overname kandidaat. Kleding.nl neemt de meest waardevolle activa van Stylelounge over: het merk, de marketing kanalen en diverse relevante technologieën. Een aantal StyleLounge medewerkers maken tevens de overstap.



Peter Langenkamp, CEO van Kleding.nl & Fashiola: “De acquisitie van StyleLounge is mooie een stap voor ons. Hij past perfect in onze strategie om ons meer te concentreren op onze kernmarkten en nauwer samen te werken met onze partners." Nicolas Le Borgne, CEO van StyleLounge, voegt hieraan toe: “StyleLounge en Fashiola vullen elkaar aan. De combinatie van onze sterke punten zorgt voor meer transparantie in de fashion e-commerce markt. Deze overname is gunstig voor alle partijen."



“Het Nederlandse bedrijf Kleding BV exploiteert 25 websites. Het is in Nederland bekend onder de merknaam Kleding.nl en in 24 landen wereldwijd met het merk Fashiola."



Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.