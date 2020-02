Hotel de l’ Europe weigert verder te praten over SPAR-vestiging

SPAR zwaar teleurgesteld



Hotel de l’ Europe weigert verder te praten over voortbestaan SPAR-vestiging



Het overleg tussen hotel de l’ Europe en SPAR over het voortbestaan van een SPAR-vestiging in de hoofdstedelijke Nieuwe Doelenstraat is op niets uitgelopen. De directie van SPAR is ‘zwaar teleurgesteld’ dat de leiding van het Amsterdamse hotel uit het overleg is gestapt, mede omdat partijen nog volop in gesprek waren en er voldoende aanknopingspunten voorhanden zijn om afspraken te maken.



Aanleiding voor de gesprekken was de eis van het hotel dat de kleine SPAR-vestiging in de Nieuwe Doelenstraat de deuren moet sluiten omdat l’ Europe bang is voor overlast. Volgens SPAR verliepen de gesprekken met ‘de overbuurman’ in een ‘constructieve’ sfeer.



Volgens manager acquisitie en vastgoed, Christian Koopmans, van SPAR heeft zijn organisatie ‘alle begrip’ voor de angst van l’ Europe. ‘Daarom zijn we als goede buren in gesprek met elkaar en proberen wij door mee te denken en met concrete voorstellen de angst voor overlast bij het hotelmanagement weg te nemen, ’aldus de SPAR-manager. De SPAR heeft onder meer voorgesteld het straatvuil dagelijks te scheiden om te bezien hoeveel vuil afkomstig is van de kleine gemakswinkel aan de Nieuwe Doelenstraat. Ook wil de retailer meewerken aan een test om de verkoop van alcohol na 19.00 uur te limiteren en geen alcohol te verkopen aan mensen die beschonken zijn.



Koopmans begrijpt niet waarom de leiding van hotel de l ‘Europe het overleg al na twee gesprekken de rug heeft toegekeerd. ‘Het hotelmanagement wilde in eerste instantie helemaal niet praten en was doof voor onze uitnodigingen voor een gesprek,’ aldus de SPAR-manager. ‘Onbegrijpelijk omdat onze kleine vestiging met twee zeer gemotiveerde ondernemers onlangs met steun en goedkeuring van de gemeente Amsterdam de deuren heeft geopend. De twee ondernemers zijn inmiddels de wanhoop nabij.’



Volgens Koopmans zijn ook de buurtbewoners blij met de twee jonge ondernemers die er alles aan doen om overlast tegen te gaan. Verontwaardigde buurtbewoners beschouwen de SPAR-vestiging als een verrijking van de buurt en hebben regelmatig hun steun betuigd.



De Raad van State zal naar verwachting binnen een jaar een beslissing nemen over de toekomst van de SPAR-vestiging in de Nieuwe Doelenstraat. Nu l’ Europe weigert verder te praten met SPAR zal het hoogste rechtscollege naar verwachting binnen 2 weken ook een beslissing nemen of de vestiging in de Nieuwe Doelenstraat al dan niet mag openblijven tot het een definitieve uitspraak doet.