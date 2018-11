Fit For Free Spijkenisse opent op 1 december 2018 aan de Oberonweg 3. De opening stond in eerste instantie gepland op 26 november, maar heeft een paar dagen vertraging opgelopen vanwege een vergunningsprocedure. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen of lekker te sporten tijdens het officiële openingsweekend.



Fit For Free Spijkenisse is een plek waar leden samenkomen en samen sporten in een gemoedelijke sfeer. Leden werken er aan hun sportieve leefstijl en worden daarbij geholpen door de clubmanager en zijn team. Fit For Free directeur Sabine Kloos laat weten blij te zijn een vestiging in Spijkenisse te kunnen openen. “We zijn trots op ons team dat vol enthousiasme klaar staat om onze nieuwe leden te verwelkomen”. Fit For Free Spijkenisse is een ruime club en vanwege de nieuwe, grote raampartijen licht en overzichtelijk. Daarnaast bevat de club frisse, groene elementen en de toestellen zijn met lekker veel ruimte ertussen in de zalen geplaatst.



De nieuwste Fit For Free-vestiging bevindt zich in de wijk De Akkers, aan de Oberonweg 3, in het voormalig Formido-pand. Het is de 93e Fit For Free-club in Nederland.



Openingsweekend



Vanaf vrijdag 30 november zijn alle leden van harte welkom op de club om hun pasje op te halen en de club te bewonderen. Op zaterdag 1 december opent Fit For Free Spijkenisse officieel en dat betekent dat leden vanaf dat moment naar hartenlust kunnen komen sporten. Tijdens dit eerste weekend mag iedereen natuurlijk een kijkje komen nemen, of beter nog, zelf aan de slag gaan. Degenen die er heel snel bij zijn profiteren nog van de speciale openingsactie: https://www.fitforfree.nl/sportschool/spijkenisse/openingsactie



Over Fit For Free



Fit For Free maakt al ruim 10 jaar fitness toegankelijk voor iedereen. Inmiddels zijn er 93 clubs in Nederland, waardoor er vaak een Fit For Free-club in de buurt te vinden is. Door de ruime openingstijden sporten leden wanneer het hen het beste uitkomt en altijd op hoogwaardige fitnessapparatuur. Fit For Free vindt het belangrijk dat er in iedere vestiging professionele begeleiding aanwezig is die hun leden op weg helpt en ervoor zorgt dat leden sportroutine ontwikkelen. Naast bovengenoemde service en faciliteiten biedt Fit For Free een uitgebreid pakket aan live groepslessen en gratis mini work-outs.