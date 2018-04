Singer Laren krijgt de kunstcollectie van Els & Jaap Blokker

Dankbaar kondigt Singer Laren aan dat het een omvangrijke schenking heeft ontvangen van kunstverzamelaar Els Blokker-Verwer (1947). De gift omvat de gehele privécollectie kunstwerken van Els en Jaap Blokker: de Collectie Nardinc. Rode draad in de collectie is het werk van Jan Sluijters aangevuld met tijdgenoten als Leo Gestel, Kees van Dongen, Ferdinand Hart Nibbrig, Theo van Rysselberghe, Piet van der Hem, Jan en Charley Toorop, Kees Maks, Dick Ket en Carel Willink en bestaat uit ruim honderd schilderijen en werken op papier. De Collectie Nardinc biedt een museaal overzicht van het Nederlands modernisme in de eerste helft van de 20ste eeuw en sluit naadloos aan bij de oorspronkelijke Singer verzameling, waarin de nadruk ligt op het Nederlands impressionisme. Om het publiek permanent van de collectie te kunnen laten genieten, stelt Els Blokker Singer Laren in de gelegenheid om het museum uit te breiden met een aantal nieuwe museumzalen in de nog te bouwen Nardinc vleugel. Het streven is de Nardinc vleugel eind 2020 te openen voor het publiek.



Collectie Nardinc & de Singer verzameling: een som der delen



De kunstverzameling van het Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer vormt de grondslag van het huidige Singer Laren. Het echtpaar vestigt zich begin 1900 in Laren en brengt een omvangrijke kunstcollectie bij elkaar. De focus in de verzameling ligt op de Franse schilders van Barbizon, de Haagse en Amsterdamse School en de Larense impressionisten. Ruim 75 jaar later arriveren Els en Jaap Blokker, eveneens hartstochtelijk kunstverzamelaars, in 't Gooi. Zij hebben een grote passie voor de vernieuwende schilderkunst uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Zij verwerven sleutelwerken van onder anderen Jan Toorop, Leo Gestel, Ferdinand Hart Nibbrig, Kees Maks en met name Jan Sluijters. Ruim veertig topstukken van zijn hand vormen de kern van wat de Collectie Nardinc is gaan heten.



De afgelopen twee decennia kent het verzamelbeleid van Singer Laren eenzelfde focus als die van de Collectie Nardinc. Om die reden heeft Singer Laren al enkele werken van Toorop, Gestel en Sluijters in langdurig bruikleen. Door het samenvoegen van de collecties is Singer Laren in staat het ontstaan en de bloei van het Nederlands modernisme in samenhang en op het hoogste niveau te tonen. Singer Laren is daartoe bij uitstek de meest geschikte locatie omdat veel van de kunstenaars die in de collecties vertegenwoordigd zijn, woonden en werkten in Laren: de bakermat van het Nederlands modernisme.



De Nardinc vleugel



Met de bouw van de Nardinc vleugel aan het huidige museum wordt 400m2 extra tentoonstellingsruimte gecreëerd. In de vleugel zal de Collectie Nardinc permanent in wisselende presentaties te zien zijn. Het streven is om de vleugel eind 2020 te openen voor het publiek.



De collectie hoort bij Laren



Els Blokker over de schenking: "De Collectie Nardinc is door Jaap en mij met heel veel liefde, plezier en passie opgebouwd. De collectie hoort bij Laren en bij Singer Laren voel ik me thuis. Ik vind het heel belangrijk dat de collectie bij elkaar blijft en ik hoop dat mensen die straks naar de schilderijen komen kijken, daar enorm van genieten, net zoals Jaap en ik dat altijd hebben gedaan."



Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur Singer Laren: “Dit is een droom die uitkomt. Dankzij de schenking van Els Blokker kunnen wij permanent het ontstaan en de bloei van het Nederlands modernisme aan het publiek laten zien. We zijn Els Blokker enorm dankbaar dat we van haar zo'n omvangrijke schenking van topwerken mogen ontvangen.”