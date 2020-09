Bram Suijker en Mariana Aparicio Torres spelen Ademen: een razendsnelle en hilarische dialoog over kinderen krijgen en keuzestress



Vrijdag 25 september gaat de voorstelling Ademen (Lungs van Duncan Macmillan) in première bij Het Nationale Theater in Den Haag. Bram Suijker en Mariana Aparicio Torres spelen in deze razendsnelle en hilarische dialoog een dertigerstel dat voor het herkenbare dilemma voor jonge stellen staat: mag je in deze tijden van onzekerheid en klimaatverandering wel een nieuw mens op de wereld zetten? Acteur Bram Suijker heeft datzelfde weekend in september ook de première van de nieuwe NPO-dramaserie Vliegende Hollanders, waarin hij naast o.a. Fedja van Huêt één van de hoofdrollen speelt.



Ademen



Hij en zij, allebei dertigers. Een prima relatie, alles loopt op rolletjes. Totdat hij zich in de wachtrij voor de Ikea plotseling hardop afvraagt of het niet tijd wordt voor de volgende stap: een kind. Ademen is gebaseerd op Lungs van Duncan Macmillan (Every Brilliant Thing, People Places & Things). Met Lungs schreef Macmillan een flitsende dialoog vol humor en diepgang over één van de ingewikkeldste vragen voor jonge stellen: mag je in deze tijden van onzekerheid en klimaatverandering wel een nieuw mens op de wereld zetten?



HNT ensembelleden Bram Suijker en Mariana Aparacio Torres spelen dit dertigerstel in regie van Noël Fischer. Teunkie van der Sluijs (genomineerd voor de Off-West End Award en de Samuel Beckett Award, in 2012) vertaalde het stuk.



Het Nationale Theater speelt altijd



In de turbulente maanden voor de zomer besloot Het Nationale Theater niet langer thuis achter de computer te blijven zitten, maar weer volop live aan de slag te gaan. De acteurs en regisseurs creëerden in slechts enkele weken maar liefst zestien nieuwe voorstellingen die allemaal reflecteren op de tijd waarin we samen terecht zijn gekomen. Stukken over troost, hoop en afleiding die radicaal teruggaan naar de basis van theater: steengoede acteurs op kale toneelplanken met ijzersterke teksten en op de toppen van hun kunnen. Ademen is één van deze nieuwe stukken.



Vliegende Hollanders



De nieuwe NPO-dramaserie Vliegende Hollanders speelt zich af tijdens de begindagen van onze commerciële luchtvaart. Met Fedja van Huêt als de vliegtuigbouwer Anthony Fokker en Daan Schuurmans als oprichter van de KLM Albert Plesman. De jongere Fokker en Plesman worden in de eerste afleveringen gespeeld door Bram Suijker en Steef de Bot. De achtdelige serie is in het najaar van 2020 te zien bij AVROTROS op NPO 1.



Every Brilliant Thing



Dit seizoen speelt Bram Suijker nog een stuk van Macmillan: Every Brilliant Thing. In regie van Erik Whien speelt hij afgewisseld met collega-acteur Tamar van den Dop deze hartverwarmende monoloog die een zegetocht maakte over de wereld. In Every Brilliant Thing spelen de acteurs een volwassene die als kind van zes begon te schrijven aan een lijst met alle dingen die het leven de moeite waard maken. Terwijl het kind opgroeit, groeit de lijst mee. Als er een miljoen dingen op staan, blijkt de lijst, die begon als steun voor een depressieve moeder, een reddingsboei voor het inmiddels opgegroeide kind. Every Brilliant Thing gaat zaterdag 14 november in première waarna een tournee volgt langs de Nederlandse theaters.



Tournee



De voorstelling Ademen gaat op vrijdag 25 september in première in de HNT Studio’s in Den Haag waarna een tournee volgt langs de Nederlandse theaters.