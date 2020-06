Nederlands Tangomuziek festival breekt dankzij Corona wereldwijd door

Afgelopen zondag en maandag vond een speciale versie plaats van de Dutch International Tangoweek. Wat begon als een aangepaste versie van het festival om te kunnen voldoen aan de Corona-regelgeving, bleek een internationale doorbraak te zijn. ,,We hadden dit succes niet verwacht”, legt zakelijk leider Frank Perquin uit. ,,Het is iets om trots op te zijn en het geeft veel vertrouwen in de groei van de Argentijnse Tango in Nederland”.



Meer dan 15.000 bezoekers uit meer dan 20 landen zagen alleen al via de verschillende online kanalen de stream met 8 orkesten die vanuit 5 landen werd uitgezonden. Perquin: ,,Het was al bijzonder dat we ondanks de volledige lock-down op 31 mei onze internationale line-up in stand hebben kunnen houden. Dat het dit jaar ook een internationaal podium voor Nederlandse tango-muzikanten is geworden is een droom die werkelijkheid wordt”. De Dutch International Tangoweek is het enige tangomuziekfestival in West Europa en trok dit jaar ook de aandacht van de Argentijnse nationale media.



De Dutch Tangoweek Foundation, de organisatie achter het evenement heeft als doel om de Argentijnse Tango in Nederland onder de belangstelling van een breed publiek te brengen. ,,We zien op dit moment vooral dat er veel internationale interesse is. In Nederland blijft de belangstelling voor dit fascinerende Unesco Cultureel erfgoed en muziekstroming enigzins achter”, aldus Perquin. ,,De Coronacrisis heeft ons geholpen om een grote stap in de goede richting te zetten”. Tijdens het festival traden o.a. de Argentijnse grootheden Omar Mollo en Juan Pablo Dobal op. En er was ruimte voor de talenten van Julie en Andreas, een broer en zus uit Noorwegen die de tango met een harp en bandoneon een bijzonder nieuw gezicht geven.



Naast het jaarlijkse festival organiseert de stichting verspreid door Nederland zogenaamde Tangoclubs, genoemd naar analogie van een Jazzclub. Het zijn plekken waar live muziek wordt gepresenteerd, vaak vergezeld van een mooi diner. ,,We kiezen daarvoor plekken die bij de muziek passen, zoals het Koetshuis van Kasteel de Haar, Kasteel Maurick in Vught en Landgoed de Salentein in Nijkerk”, legt Perquin uit. ,,En voor wie dat wil is er natuurlijk een dansvloer”.



In Nederland lijkt de mythe dat er bij Argentijnse Tango een dansverplichting geldt nog altijd op te gaan. ,,De associaties met de dansles van vroeger leidt ertoe dat mensen soms vergeten dar het om een bijzondere en brede muziekstroming gaat. Dansen is voor de Argentijnse Tango een belangrijke vorm van muziekbeleving. Maar het is zeker niet de enige”, legt Perquin uit. ,,Dat is wat we tijdens onze Tangoclubs en het festival laten ervaren”.



De stichtng wil de groei in Nederland voortzetten. Perquin: ,,Er is veel tangomuziektalent beschikbaar dat op dit moment nauwelijks een podium heeft. En we zien ook dat bijvoorbeeld jazz-muzikanten de Argentijnse Tango ontdekken en gaan spelen. Dat levert boeiende combinaties op. Deze internationale doorbraak helpt ons om ook in Nederland zichtbaarder te worden. Het zou mooi zijn als na de internationale media ook de Nederlandse media de muziekstroming ontdekt”.