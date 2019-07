Minder nieuwe smartphones, refurbished iPhone steeds populairder

Terwijl de verkoop van nieuwe smartphones en tablets al geruime tijd daalt, kiezen steeds meer consumenten en zakelijke gebruikers voor een gereviseerde iPhone. De markt is sterk gegroeid sinds Techniek Nederland in maart van dit jaar het Keurmerk Refurbished introduceerde. Inmiddels heeft ruim 6% van de Nederlanders een refurbished iPhone. Keurmerk-retailers Forza Refurbihed, leapp en Renewd maakten de cijfers vandaag bekend.



iPhones en tablets



In de afgelopen 12 maanden zijn in Nederland 369.000 refurbished iPhones verkocht die een omzet vertegenwoordigen van € 103 miljoen. De gemiddelde verkoopprijs van een gereviseerd toestel bedraagt € 280. De consument kiest ook steeds vaker voor gebruikte laptops en tablets. In een jaar tijd werden 64.000 refurbished laptops en 62.000 tablets verkocht. De retailers verwachten dat de totale omzet voor refurbished devices dit jaar uitkomt op € 159 miljoen.



Lange levensduur



De refurbished smartphonemarkt bestaat voor 95% uit refurbished iPhones. Jan-Willem van Dijk van Forza: ‘Veel consumenten kunnen zich geen nieuwe iPhone veroorloven of hebben er niet zoveel geld voor over. Refurbished iPhones zijn minder prijzig, terwijl ze wel een hoge kwaliteit bieden, een lange levensduur en een langdurige ondersteuning van het besturingssysteem door Apple.’



Consument heeft vertrouwen



Terwijl de verkoop van refurbished explosief toeneemt, daalt de vraag naar nieuwe smartphones en tablets al diverse kwartalen achtereen. Rob Wierenga, hoofd consumentenelektronica bij Techniek Nederland: ‘De consument heeft duidelijk veel vertrouwen in de kwaliteit van de producten en in de retailers die het Keurmerk Refurbished mogen voeren. Daarbij speelt een belangrijke rol dat die retailers op refurbished iPhones 24 maanden garantie geven, óók op de batterij en de accessoires.'



Duurzame wereld



Volgens Eric Schoenmakers van leapp raakt refurbished steeds meer ingeburgerd. ‘Een jaar geleden was refurbished voor veel consumenten nog een onbekend begrip; dat is razendsnel veranderd.’ Schoenmakers verwacht dat de populariteit van refurbished zal toenemen. ‘Het prijsverschil tussen refurbished en nieuw wordt steeds groter. Consumenten willen bijdragen aan een duurzame wereld. Met de aanschaf van een refurbished toestel bespaar je veel energie en schaarse materialen.’



Nieuwe keurmerkbedrijven



Afgelopen maand hebben IUSED en Swoop het Keurmerk Refurbished in ontvangst genomen. Daarmee zijn nu vijf retailers in het bezit van het Keurmerk. Een bedrijf met het Keurmerk controleert de smartphone op meer dan vijftig punten. Ze onderwerpen het toestel aan een uitgebreide inspectie van zowel hardware als software. Aan de hand van een uitgebreide checklist kijkt de refurbisher onder meer naar het besturingssysteem, de touchfuncties, de cameralens, de microfoon en de werking van de connecties (WiFi en bluetooth).



Onafhankelijke certificering



TüV Nederland voert als onafhankelijk certificatie-instituut technische audits uit bij de deelnemende bedrijven om het hoge kwaliteitsniveau te waarborgen. Bedrijven met het Keurmerk Refurbished moeten niet alleen voldoen aan strenge kwaliteitseisen maar ook aan strikte financiële voorwaarden. EDR Credit Services (onderdeel van DAS) toetst of de deelnemende bedrijven financieel solide zijn.