Perslunch Europese verkiezingen 2019

Dinsdag 19 juni Nieuwspoort



12.00 - 13.30 uur



met Katjana Gattermann, (Universitair Docent Politieke Communicatie, Universiteit van Amsterdam)



Marjory van den Broeke (Hoofd van de afdeling woordvoering en fake news, Europees Parlement)



Saar van Bueren (lid van het kabinet van Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans) (TBC)



Job van den Berg (Hoofd Relaties met het Europees Parlement, Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU)



Moderator: Elisabeth Lannoo (Perswoordvoerder, Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland)



Achtergrond



Op 23 mei 2019 gaat Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Op 26 mei zal de uitslag van de verkiezingen in alle 27 Europese lidstaten bekend zijn. Maar voor wie en wat stemmen we eigenlijk? Wat zijn de verschillende stappen in de opmaat naar de verkiezingen? Hoe zal de opkomstcampagne van het Europees Parlement eruitzien? Hoe beïnvloeden de verkiezingen de uiteindelijke formatie van de nieuwe Europese Commissie? En welke rol speelt Nederland in dit geheel? Dit en meer komt aan bod tijdens de lunchbijeenkomst én we praten u bij over de laatste stand van zaken rondom de nieuwe Europese kieswet.







Wat kunt u verwachten



De lunchbijeenkomst heeft een open karakter. U krijgt alle gelegenheid om in gesprek te gaan met de sprekers. Voor deze bijeenkomst geldt de Nieuwspoortcode: wat besproken wordt mag gebruikt worden in de media, op voorwaarde dat bron en plaats onvermeld blijven.



De bijeenkomst is exclusief bedoeld voor journalisten en de toegang is gratis. Voor de lunch wordt gezorgd. Het aantal plaatsen is beperkt.