Oogfonds start actie met tips voor gezonde kinderogen tijdens corona

Ouders en kinderen zijn door de coronacrisis momenteel thuis en hierdoor neemt het dagelijks gebruik van schermen een nog grotere vlucht én komen kinderen minder buiten. Weinig buitenlicht en veel dichtbij kijken kunnen op de langere termijn zorgen voor bijziendheid; in 2050 is hoge bijziendheid de belangrijkste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in Nederland. Het Oogfonds start een eenvoudige, gratis sms-actie om gezinnen te inspireren met tips voor gezonde kinderogen.



Kinderen besteden steeds meer tijd op mobiele telefoons en tablets, helemaal in tijden van corona. En ze komen steeds minder buiten, want ook de rit op de fiets naar school en sporten bij de vereniging vervalt momenteel. Ouders moeten werken én tevens hun kinderen bezighouden. Een scherm is dan een makkelijke oplossing, zo blijkt uit onderzoek van Netwerk Mediawijsheid. Het is dan ook geen verrassing dat het aantal bijziende kinderen wereldwijd stijgt. Het kinderoog past zich aan op het vele dichtbij kijken en vergroeit, waardoor veraf kijken lastiger wordt. En er is geen bril of behandeling die myopie kan genezen. De groei van het oog vindt plaats in de jeugd, maar de echte problemen ontstaan meestal pas op latere leeftijd.



#20seconden



Inmiddels is Nederland zich aardig bewust van de duur van 20 seconden door de ‘handenwas-regels’ om de verspreiding van corona tegen te gaan. Een pauze van 20 seconden na 20 minuten dichtbij kijken (schermen, schoolwerk) zorgt voor een gezonde groei van het kinderoog. Net als 2 uur per dag buiten zijn vanwege het daglicht. Maar wat houdt kinderogen nog meer gezond? Het Oogfonds lanceert een sms-actie en geeft ouders tips om de ogen van hun kind(eren) gezond te houden tijdens #blijfthuis en in de toekomst.



(be)SCHERM

Met de gratis sms’jes ontvangen ouders eenvoudige handvatten om de ogen van hun kind(eren) te beschermen. Door ‘scherm’ naar 4333 te sms'en ontvangen ouders vijf dagen gratis tips voor gezonde kinderogen.



Meer informatie is te vinden op www.20202.nl.