Bella Cucina! Retro koelkast in smakelijke kleurtjes

ETNA zorgt voor het ‘secret ingredient’ in je keuken



Rijk gevulde salades, slow cooking pasta’s of een snelle pizza: wat er ook op het menu staat, met de Retro koelkasten van ETNA blijven al je ingrediënten en gerechten langer vers en smaakvol dan ooit. Het Nederlandse keukenmerk ontwierp twee classy modellen die passen in een duurzame en kleurrijke lifestyle.



De collectie bestaat uit twee modellen: de Retro Upside Down koelkast (194 cm hoog) met apart een No Frost vriesgedeelte en de Retro koelkast met vriesvak (154 cm hoog). Alle ETNA Retro koelkasten hebben een energielabel van A++ of zelfs A+++ en zijn voorzien van LED verlichting.



Beide modellen hebben een CrispZone lade voor groenten en fruit en een FreshZone gedeelte om ook vlees en vis in optimale omstandigheden langer vers te houden. In combinatie met de Ion Air technologie wordt 95% van de bacteriën gedood en worden nare luchtjes geneutraliseerd. Daarbij heeft de KVV594 Retro Upside Down koelkast ook een ZeroZone waar vlees en vis op een constante temperatuur van 0 graden worden gekoeld. In het vriesgedeelte heeft dit model ook een XtremeFreeze sectie waar voedingswaren binnen no-time ingevroren worden zodat smaak- en voedingsstoffen beter bewaard blijven.



KVV754 - RETRO KOELKAST MET VRIESVAK (154 CM) – Energielabel A+++ - Adviesprijs € 779,00.



Verkrijgbaar in: Midnight Black Velvet, Sangria Deep Red, Kir Royal Red, Bronze Tequila Sunrise, Grand Caramel Coffee, Sea Breeze Green, Pearl Caribbean Blue, Classic Silver Martini, Silk Pina Colada.



KVV594 - RETRO UPSIDE-DOWN KOELKAST (194 CM) – Energielabel A++ - Adviesprijs € 1.149,00.



Verkrijgbaar in: Midnight Black Velvet, Kir Royal Red, Bronze Tequila Sunrise, Sea Breeze Green, Silk Pina Colada



Sinds 1856 een ‘household name’



ETNA is al sinds 1856 letterlijk en figuurlijk een ‘household name’ in de Benelux. ETNA staat voor kwaliteit, goede service, moderne functionaliteit en trendy Nederlands design.



Voor meer informatie kijk eens op www.etna.nl.