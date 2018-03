ClubConnect bundelt krachten en gaat verder als Bundeling

Het platform ClubConnect gaat per 6 maart 2018 verder onder de naam “Bundeling”.



UDEN / VENRAY, 20180306 -- ClubConnect bundelt haar krachten met Alinea Concepts. Alinea Concepts, specialist op het gebied van het conceptualiseren en ontwikkelen van innovatieve en schaalbare mobiele platformen, werkte als sales partner al geruime tijd samen met ClubConnect.



Het netwerk platform ClubConnect werd ruim 3 jaar geleden door ECOM ICT ontwikkeld als communicatietool voor businessclubs en netwerkorganisaties en heeft sinds de lancering van haar eerste App een enorme groei doorgemaakt. Inmiddels is het platform bij vele organisaties uitgegroeid tot een onmisbare tool. Het platform biedt organisaties legio mogelijkheden om zowel de interne- als de externe communicatie te vereenvoudigen, te verbeteren en te bundelen in slechts één platform.



“Door onze krachten te bundelen bewerkstelligen we de scale-up waar ik naar op zoek was en combineren we het beste van beide werelden” aldus Eric van den Brand, directeur en founder van ClubConnect. “Alinea Concepts brengt naast een groot zakelijk netwerk ook de nodige internationale ervaring met zich mee en daar ben ik erg blij mee” vervolgt van den Brand. Om de transitie helemaal compleet te maken en de mogelijkheden voor het merk te vergroten is er voor een nieuwe naam gekozen. “Wij hebben voor Bundeling® gekozen omdat deze naam de essentie van het platform en de App omschrijft” aldus Bjorn Poels, directeur van Alinea Concepts. “Het platform bundelt, combineert en brengt mensen, communicatiekanalen en informatie samen. Daarnaast klinkt de naam ook prima in het Engels.” vertellen beide directeuren bevlogen.



De naamswijziging zal deze week afgerond worden met, onder andere, een nieuwe huisstijl, een nieuwe website en een nieuwe demo applicatie. Voor bestaande klanten van het ClubConnect platform verandert er, behalve de naam, niets. Zij kunnen blijven rekenen op de innovatieve en efficiënte oplossingen van het platform.



Bezoek de nieuwe website www.bundeling.com voor meer informatie en mogelijkheden.