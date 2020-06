Nieuwe lijn voor tijdig indienen bezwaarschrift

Een bezwaar- of (hoger) beroepsschrift is ook tijdig ingediend als het voor het einde van de bezwaar- of beroepstermijn bij een andere postaanbieder dan PostNL is aangeboden en het binnen een week na afloop van de bezwaar- of beroepstermijn is ontvangen. Voorwaarde is wel dat de postaanbieder geregistreerd is bij de Autoriteit Consument en Markt. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag geoordeeld. De CRvB volgt met deze uitspraak een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit is een nieuwe lijn in de rechtspraak.



Het geschil



In deze zaak ging het om een man die bijstand ontving. De gemeente had aan hem een boete opgelegd. De man had hiertegen bezwaar ingediend, maar de gemeente verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk omdat de gemeente het bezwaarschrift na de bezwaartermijn had ontvangen.



Andere postaanbieders







Voor het indienen van een bezwaarschrift is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een termijn vastgesteld. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend als het voor het einde van die termijn is ontvangen, maar ook als het voor het einde van die termijn ter post is bezorgd én binnen een week na afloop van die termijn is ontvangen.



Tot nu toe werd in de rechtspraak alleen aangenomen dat een bezwaar- of beroepschrift voor het einde van de termijn ter post was bezorgd als het was verzonden via PostNL. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft echter geoordeeld dat zo’n uitleg strijdig is met Europese regels.



De CRvB hanteert daarom met onmiddellijke ingang de nieuwe lijn dat een bezwaar- of (hoger) beroepschrift ook tijdig is ingediend als het voor het einde van de termijn bij een andere postaanbieder dan PostNL is aangeboden en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Onder andere postaanbieder wordt voor post in Nederland verstaan ieder bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geregistreerd postvervoerbedrijf.



Te laat



In deze zaak had de man zijn bezwaarschrift via Falk Post verzonden. Dit is een bij de ACM geregistreerd postbedrijf. Het bezwaarschrift was alleen niet voor het einde van de termijn bij Falk Post aangeboden. Daarom heeft in dit geval de nieuwe lijn geen gevolgen. Dat betekent dat de boete die de gemeente had opgelegd in stand blijft.







Het oordeel van de CRvB is in deze zaak een eindoordeel.