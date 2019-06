Sfeervolle steigerhouten meubels voor huis en tuin

De dagen worden langer en warmer. Dan is er bijna niets zo rustgevend en gezellig als 's avonds genieten van de ondergaande zon in uw eigen tuin. Als u vele uren aangenaam wilt verpozen in uw tuin of op uw terras, is het wel zaak dat u comfortabel kunt zitten en tafelen. Als u regelmatig bezoek ontvangt, wilt u ook dat uw tuinmeubilair een zekere charme en klasse uitstralen. Heeft u weleens aan moderne steigerhouten meubels gedacht? Steigerhouten tuinmeubels zijn robuust, duurzaam en passen in vrijwel elke huis en tuin.



De charme van steigerhouten meubels

In uw huis en in uw tuin mag geleefd worden. Als uw interieur dit mag uitstralen, dan zijn steigerhouten meubels bij uitstek geschikt. Immers, aan steigerhout kunt u zien en voelen dat het al een heel leven achter zich heeft liggen. Jarenlang blootgesteld aan de elementen maakt steigerhout een robuuste en doorleefde indruk. Dit is niet alleen uiterlijk. Juist door het feit dat steigerhout jarenlang buiten is gebruikt, heeft het een natuurlijke impregneringslaag opgebouwd waardoor het bestand is tegen zon, wisselende weersinvloeden en vocht. Steigerhout is stevig en onderhoudsarm. Het ruwe en afgeleefde karakter van steigerhout geeft het een industriële charme die in veel interieurs tot zijn recht komt.



Steigerhouten meubels, volgens uw specificaties

Meubelsteigerhout maakt steigerhouten meubels voor binnen- en buitengebruik. Wij gebruiken uitsluitend steigerhout van eerste kwaliteit en hebben voor u een aantal aantrekkelijke modellen ontwikkeld. U kunt uw steigerhouten meubels zowel volgens standaardmaten bestellen, maar ook geheel volgens uw eigen specificaties op maat laten maken. Wij hebben voor u mooie loungbanken, hoekbanken, banken in een U-vorm, maar ook losse steigerhouten tuintafels en steigerhouten fauteuils. U kunt alle steigerhouten meubels als los exemplaar bestellen, maar ze ook als voordelige set inkopen. Wilt u ze onbekleed of bekleed ontvangen? Wij leveren ook bijpassende kussens in diverse kleuren en gemaakt van stoffen die u zonder problemen buiten kunt gebruiken. Heeft u andere maten voor ogen dan onze standaardmaten? Neem contact met ons op en wij maken uw steigerhouten meubels geheel op maat.



Kwaliteit en service van Meubelsteigerhout

Als u uw bestelling online heeft geplaatst of van tevoren met ons heeft doorgesproken, hoeft u slechts enkele weken op levering te wachten. Wij hanteren een maximale levertijd van slechts drie weken. Het maakt niet uit waar u in België woont. Wij leveren onze meubelen op elk gewenst adres. Vraagt u vrijblijvend een offerte bij ons aan.