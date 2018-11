“De plastic afvalberg leidt tot opkomst duurzaam speelgoed”

Bekend speelgoed, maar dan in een nieuw jasje. Zoals lego van hout (1). Bijtspeeltjes zoals we ze al jaren kennen, maar dan wel van 100% biologisch afbreekbaar materiaal (2). Blokken (3) zoals ieder kind in huis heeft, maar dan in de natuurlijk vorm zodat je de boom er nog in voelt en ziet. Poppetjes (4) zonder gezichtsuitdrukking zodat kinderen zelf kunnen bepalen of het popje blij of boos is. Speelgoed dat dicht bij de natuur staat en dat kinderen uitdaagt hun fantasie en creativiteit te gebruiken. Dat is wat je bij Reiger en de Raaf kunt kopen.



Het verschil dat Reiger en de Raaf maakt



In een wereld die bijna bezwijkt onder het plastic wil Reiger en de Raaf het verschil maken. Hun visie bestaat uit de overtuiging dat het klassieke beeld van speelgoed (felle kleuren, van plastic, het liefst met lichtjes en geluiden) in de toekomst zal gaan veranderen, omdat steeds meer mensen ook ten opzichte van speelgoed bewuster keuzes zullen gaan maken.



Fantasie en creativiteit



Reiger en de Raaf wil dat kinderen weer spelen zoals spelen bedoeld is. Met eigen invulling, met hun eigen fantasie en creativiteit. ‘Open ended play’ zoals dat zo mooi Dat kinderen langer dan 5 minuten bezig kunnen zijn met een stuk speelgoed, dat zij zich weer leren focussen en concentreren. Dat blijkt lastig met het speelgoed dat bij de grote ketens in de schappen ligt; alles is al ingevuld, daar is weinig plezier uit te halen. Maar neem daar tegenover bijvoorbeeld deze houten stapelaar (5) van Reiger en de Raaf, wat is het eigenlijk? Een berg? Een tunnel voor auto’s? Of zou het een grot zijn waar dieren kunnen schuilen? Het maakt niet uit wat het is, het stelt niks voor; behalve wat het kind er in ziet.



Reiger en de Raaf is een webshop waar niet alleen vanuit het kind gedacht wordt, maar ook vanuit het milieu; de meeste producten worden met de hand gemaakt, zonder schadelijke stoffen en met passie voor het vak. Geen lopende band werk dus.



Duurzaam speelgoed met een verhaal



Reiger en de Raaf biedt een duurzaam alternatief voor het speelgoed uit de grote ketens. Als net gestart bedrijf uit Amsterdam vind je in hun webshop (6) duurzaam geproduceerd speelgoed dat de verbeelding van het kind stimuleert. De makers van het speelgoed staan centraal, zodat je een goed beeld hebt van wie je koopt. Ze richten zich voornamelijk op duurzaam geproduceerd speelgoed, dat vaak in kleine werkplaatsen met de hand wordt gemaakt. Daarnaast is hun speelgoed veelal antroposofisch, wat betekent dat het kinderen uitdaagt en vrij laat in het verzinnen van een eigen spel. Bij Reiger en de Raaf vind je veel speelgoed van hout, op een eerlijke manier gemaakt, dat generaties lang meegaat.



