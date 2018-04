Verkeer en houtrook grootste zorgen luchtkwaliteit



Longfonds overhandigt zorgen van burgers over ongezonde lucht aan gemeenten



Nederlanders maken zich het meest druk over de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit in hun gemeente. Ook houtrook en intensieve veehouderij werden genoemd. Dat blijkt uit de reacties van bezorgde burgers over de luchtkwaliteit in hun gemeente die het Longfonds de afgelopen weken heeft verzameld. Alle zorgen worden overhandigd aan de gemeenten. “Namens al deze burgers willen we de nieuwe coalities oproepen de komende vier jaar ook echt iets te doen met deze zorgen.”, zegt Longfonds directeur Michael Rutgers. “Gemeenten kunnen ook echt een rol spelen bij het gezonder maken van de luchtkwaliteit. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt.”



Het Longfonds heeft de afgelopen weken campagne gevoerd om mensen bewust te maken van de lucht die zij inademen. Op de site van het Longfonds (www.longfonds.nl/gezondelucht) konden mensen de luchtkwaliteit in hun straat checken en hun lokale zorgen uiten. Zo’n 85.000 mensen hebben hun zorgen doorgegeven. Het meest genoemd werden verkeer (ruim 20.000 keer) en houtkachels (ruim 16.000 keer). Daarnaast maken 25.000 mensen zich druk over de luchtkwaliteit in het algemeen. De meeste zorgen werden geuit in de vier grote steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.







Lokale maatregelen



Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit door maatregelen te nemen rond locaties met veel luchtvervuiling, zoals drukke wegen. Het stimuleren van autoluwe binnensteden, het weren van scooters en brommers uit de binnensteden en het invoeren van snelheidsbeperkingen helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Gemeenten kunnen daarnaast inzetten op het bevorderen van zero-emissie mobiliteit, zoals het plaatsen van meer elektrische laadpalen en het gebruik van elektrische bussen. Ook houtrook levert een grote bijdrage aan de vieze lucht. Door een lokaal stookverbod af te geven bij mist en windstil weer kan de overlast flink worden beperkt. Het Longfonds wil dat gemeenten een actieve rol spelen in het geven van voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtrook.



Gevoelige groepen



Mensen met een longziekte, ouderen en kinderen hebben als eerste last van vieze lucht. Zij krijgen extra klachten of moeten met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Het Longfonds roept gemeenten op om juist deze groepen te beschermen. Michael Rutgers: “Plan bijvoorbeeld geen voorzieningen voor kinderen en ouderen, zoals scholen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra of sportverenigingen, naast snelwegen of drukke verkeerswegen. Het werkt ook andersom: ook bij de aanleg van wegen zou hiermee rekening mee moeten worden gehouden. Zo kunnen de effecten op de gezondheid voor deze gevoelige groepen nog verder worden teruggedrongen.”



Gezondheidsklachten



De lucht die we inademen in Nederland is op de meeste plekken ongezond. Je kunt er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden er ruim 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan 40 mensen met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling. Niet alleen mensen met een longziekte worden ziek van ongezonde lucht, ook voor gezonde mensen is dit op de lange termijn schadelijk.