Teva doneert hydroxychloroquine aan ziekenhuizen via RIVM

Teva werkt samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om hydroxychloroquine beschikbaar te stellen op verzoek van ziekenhuizen.



In de komende weken zullen circa 600.000 tabletten worden ingezet om ziekenhuizen te helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Ook worden deze donaties gebruikt om meer onderzoek naar de behandeling van Covid-19 mogelijk te maken, om de werking bij COVID-19 te analyseren. Teva wil hiermee bijdragen aan het bevorderen van de zorg en het wetenschappelijk onderzoek tijdens de Corona-pandemie.



Het geneesmiddel hydroxychloroquine is goedgekeurd bij de behandeling van reuma, malaria en lupus erythematodes. Teva benadrukt dat het gebruik bij COVID-19 experimenteel is.



Ziekenhuizen en universiteiten kunnen een verzoek richten tot het RIVM om gebruik te maken van deze nieuwe regeling, via dvpcentraal.logistiek@rivm.nl. Het in behandeling nemen van alle verzoeken en het uitleveren van de Teva-donaties gebeurt door het RIVM.



Over Teva Nederland



Teva in Nederland is een allround farmaceutisch bedrijf, gevestigd in Haarlem, dat actief is in de ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen, toedieningshulpmiddelen en zelfzorgproducten. Teva Nederland is onderdeel van Teva Pharmaceutical Industries. De Nederlandse bedrijfsactiviteiten van Teva bestaan uit sales & marketing en productie. In Haarlem produceert Teva een breed assortiment injecteerbare medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Daarnaast produceert Teva medicijnen voor de behandeling van astma en andere chronische longaandoeningen.



In Nederland is Teva een van de grootste leveranciers van medicijnen. Eén op de zes geneesmiddelen die Nederlandse apothekers afleveren is afkomstig van Teva. Ga voor meer informatie naar www.teva.nl