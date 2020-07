Dé Woonexpert presenteert woningmarktrapportage 1e helft 2020

Amsterdam, 2 juli 2020. Het is weer zover. Dé Woonexpert presenteert zijn halfjaarrapportage van de landelijke woningmarkt. Als onafhankelijke, landelijke speler in de nieuwbouwwoningmarkt houdt Dé Woonexpert vastgoedspelers op de hoogte met actuele marktinformatie.



De 100 pagina’s tellende rapportage geeft aan de hand van grafieken, tabellen en conclusies inzicht in de meest actuele ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. De focus ligt op de regio Amsterdam, Den Haag (aangevuld met gemeente Zoetermeer), Rotterdam, Utrecht, de gemeente Zaanstad en regio Twente (Almelo, Enschede en Hengelo).



Invloed coronapandemie op de woningmarkt

Sinds begin 2020 is Nederland in de ban van de coronapandemie en de economische gevolgen hiervan. De coronapandemie maakt de al aanwezige uitdagingen op de woningmarkt nog groter; aandacht verschuift, waardoor vraagstukken en problemen vooruitgeschoven worden en onopgelost blijven.



De transactieprijzen in de bestaande bouw zijn ten opzichte van 2019 met gemiddeld 5 tot 7% gestegen. Een nieuwbouwwoning is gemiddeld 20% duurder geworden. Daarmee is het prijsverschil tussen een bestaande woning en een nieuwbouwwoning groter geworden dan in de rapportage over het 2e halfjaar 2019 geconstateerd werd. In Nederland is de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande bouw woning op dit moment ruim € 305.000,-. Voor een nieuwbouwwoning wordt bijna € 400.000,- betaald. Het duurt gemiddeld 3 tot 5 weken voordat een woning verkocht is.



Conclusie

De corona-uitbraak in Nederland leidt niet tot een tempering van de woningbehoefte. Daarbij voldoet het huidige woningaanbod niet aan de wensen van de woningzoekenden op de Nederlandse woningmarkt. Het aantal beschikbare woningen in de gewenste woonplaats is te beperkt voor de grote groep woningzoekenden. Daarnaast zijn woningen veelal hoger geprijsd dan de koopsommen die geïnteresseerden wensen of kunnen betalen.



Naar verwachting neemt de druk op de woningmarkt door de door daling van het woningaanbod - en daarmee gepaard gaande prijsstijgingen - in de komende periode verder toe. Mensen die zekerheid hebben over het behoud van hun inkomen, willen graag kopen, maar door het gebrek aan geschikt woningaanbod en de stijgende prijzen, blijft het kopen van een woning voor veel mensen een droom.



Dé Woonexpert

Als vastgoedpartijen daar behoefte aan hebben, kunnen ze de lokale partners van Dé Woonexpert benaderen voor een uitgebreid advies. Advies over de doelgroep, woonwensen en verkoop- of verhuurprijzen is voor Dé Woonexpert een belofte waarop je moet kunnen vertrouwen.



