Meldpunt Bank Dicht van KBO-PCOB een succes: Melders missen persoonlijk contact

Sinds de lancering van het Meldpunt Bank Dicht zijn er ruim 600 meldingen gedaan van onlangs gesloten bankfilialen. Seniorenorganisatie KBO-PCOB kreeg steeds meer klachten over het gemis van een loket. Om in kaart te brengen tegen welke problemen senioren aanlopen na de sluiting van een bankfiliaal, startte KBO-PCOB twee weken geleden het ‘Meldpunt Bank Dicht!’. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Zoveel meldingen in zo’n korte tijd laat zien dat er iets aan de hand is. Banken zijn er vanuit gegaan dat de alternatieven na een sluiting, zoals bijna alles via internet aanbieden, prima zou werken. Dat blijkt nu niet zo te zijn. De melders missen het persoonlijke contact en zijn niet altijd even vertrouwd met een online bankomgeving.”



Naast het missen van persoonlijk contact en niet om kunnen gaan met internetbankieren, is er ook de vrees voor oplichting. Uit angst dat (internet)criminelen een weg vinden naar de bankrekening, wordt er liever bij een filiaal de bankzaken gedaan. Sturkenboom: “Het stimuleringsbeleid van de banken heeft zijn effect gehad. Steeds meer senioren doen aan internetbankieren. De een met meer plezier dan de ander. En voor die laatste groep wil KBO-PCOB, samen met de banken, kijken wat de beste alternatieven zijn. Gesloten bankfilialen keren hoogstwaarschijnlijk niet meer terug, dan is het belangrijk dat er geschikte alternatieven voor handen zijn, waar iedereen zich veilig bij voelt.”



Meldingen kunnen nog steeds op het ‘Meldpunt Bank Dicht!’ gedaan worden. Telefonisch via 030-3400 600 of online via www.kbo-pcob.nl/bankdicht/.



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.