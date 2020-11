Auris: Ruim voldoende voor onderwijs op afstand

Ouders geven de professionals van Auris een ruime voldoende voor de periode dat Auris onderwijs op afstand moest. ‘Wij als ouders hebben ons best gedaan, maar wij zijn geen juf of meester.’



Auris onderzocht hoe leerlingen, ouders, leraren en ambulant dienstverleners de periode van het thuisonderwijs hebben ervaren. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat leerlingen, ouders en professionals de periode dat de scholen dicht waren moeilijk en stressvol vonden.



Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs vertellen over deze periode: ‘Er was niet een computer of laptop vrij of een tablet en daarom moet ik dus soms heel lang wachten tot die vrij was.’ En ‘Het was saai zonder mij vrienden kon alleen maar gamen en door online werken, Gelukkig ben ik terug op een fijne plek.’



Een leerkracht vertelt over deze periode: ‘Heel veel stress, want ik ben niet zo'n ic-ter, maar uiteindelijk ook veel voldoening nadat ik merkte dat het werkte en de meeste kinderen ermee uit de voeten konden. Ik ben er ook achter gekomen hoe beperkt sommige kinderen zijn met hun digitale vaardigheden.’



Onderwijs op afstand werd niet als ideaal ervaren door de professionals en ouders vonden de belasting van onderwijs op afstand vrij hoog. Er kon veel minder onderwijs gevolgd worden dan onder normale omstandigheden. Uit opmerkingen van verschillende professionals blijkt wel dat ze trots zijn op wat in korte tijd bereikt is en dat ze blij zijn om met meer digitale middelen gewerkt te hebben dan voorheen. Professionals vinden dat ZOOM ook in de toekomst gebruikt kan worden voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Bijvoorbeeld door ouders mee te laten kijken bij een logopedische behandeling of een oudergesprek te organiseren als ouders niet naar school kunnen komen.



Er waren verschillen in hoe leerlingen van het onderwijs op afstand konden profiteren. Er was zelfs een kleine groep leerlingen die in deze periode helemaal geen contact had met Auris. De oorzaak daarvan waren onder andere dat het contact met de ouders niet goed verliep omdat ze moeilijk bereikbaar waren of er taalproblemen waren. Technische problemen met de computers of iPads en de thuissituatie van de leerlingen. Bijvoorbeeld drukte thuis of gebrek aan dagritme, motivatie en concentratie bij leerlingen. Dit komt overeen met het landelijke beeld dat kansenongelijkheid is toegenomen tijdens deze periode.



De uitkomsten van het onderzoek zijn voor Auris aanleiding om te starten met het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van het huidig onderwijs- en zorgaanbod door middel van het inzetten van digitale middelen.