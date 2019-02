65 is het nieuwe 52. 50+-vrouw nu totaal anders dan 20 jaar geleden

Bijna 7 op de 10 vrouwen voelen zich 13 jaar jonger dan ze feitelijk zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder vrouwen tussen de 50 en 75 jaar uitgevoerd in opdracht van tijdschrift Zin.



Bovendien blijkt uit het onderzoek onder 750 vrouwen in de leeftijd 50-75 dat de meeste vrouwen de periode tussen hun 50ste en 60ste de leukste levensfase vinden. En dat 7 op de 10 zich nu zelfverzekerder voelen dan 20 jaar geleden.



Sterk & veerkrachtig



Uit het onderzoek verrijst het beeld van een opgewekte, sterke, veerkrachtige generatie. Een die laveert tussen de zorg voor kinderen en ouders, tijd voor werk en vrienden, en aandacht voor de partner en voor zichzelf. De groep wordt in Engeland The Elastic Generation genoemd. “Zo gaan wij ze niet noemen,” zegt Zins adjunct-hoofdredacteur Alida Dijk. “Deze vrouwen laten zich niet langer in hokjes plaatsen.” Zij vindt vooral de kracht en ambitie die deze vrouwen uitstralen opvallend.



7 op de 10 bevraagde vrouwen voelen zich kerngezond. Van de werkende vrouwen heeft 38% het plan tijdens haar pensioen vrijwilligerswerk te gaan doen of een verre reis te maken. Van de vrouwen die al met pensioen zijn, heeft 44% zichzelf nieuwe doelen gesteld.



Cultureel & levenslustig



Stilzitten? Onmogelijk. 6 op de 10 ondervraagden hebben de afgelopen jaren een nieuwe hobby, sport of andere bezigheid opgepakt. 7 van de 10 vrouwen van 50+ gaan 4x per jaar naar het theater en 65% bezoekt even zo vaak een tentoonstelling. 50+-vrouwen hebben zo’n 3x per maand seks met hun partner en dat vinden ze prima.



Tijdschrift Zin wil de levensfase 50-75 jaar vieren en zin geven. “De groep vrouwen waar wij ons op richten is lange tijd weggezet als een groep die er langzaam maar zeker niet meer toe deed. Onterecht: de groep groeit en laat van zich horen. Het zijn zelfbewuste vrouwen die – met al hun bagage – uit het leven willen halen wat erin zit,” aldus Dijk (zelf 53).



Het onderzoek | In oktober 2018 zijn 750 Nederlandse vrouwen van 50 tot 75 jaar online geïnterviewd. De resultaten zijn statistisch representatief volgens de CBS-verdeling naar leeftijd, hoogst genoten opleiding en woongebied. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau TeraKnowledge® in opdracht van Zin



Het onderzoek en het artikel vindt u in de bijlages