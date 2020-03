HelpMatch biedt gratis platform voor kinderopvang tijdens coronacrisis

HelpMatch.nl: Een nieuw gratis online platform helpt bij het regelen van betrouwbare en kosteloze een-op-een kinderopvang tijdens de coronacrisis. Via HelpMatch.nl komen hulpvragers en hulpgevers eenvoudig met elkaar in contact. Het platform zoekt naar een match tussen hulpvraag en beschikbaarheid in de buurt. Daarna maken de betrokkenen zelf onderling de benodigde afspraken.



HelpMatch.nl is ontwikkeld omdat er door de coronacrisis een groot probleem is in de opvang van kleine kinderen en scholieren. Mensen met belangrijke beroepen moeten naar hun werk kunnen. Zij kunnen niet thuisblijven voor hun kinderen. HelpMatch-initiatiefnemer Igor Pont van marketingbureau Pontificaal: “HelpMatch wil werkende ouders en mensen die tijd hebben om op te passen op een veilige manier bij elkaar brengen voor betrouwbare kinderopvang tijdens de coronacrisis. Ik herken zelf het probleem en bied graag een oplossing.”



Veilige en betrouwbare identificatie met iDIN



Ouders of verzorgers moeten er zeker van zijn dat de opvang veilig en betrouwbaar is. Daarom moet iedereen die meedoet zich eerst identificeren via iDIN. Dat systeem is ontwikkeld door de banken en werkt op dezelfde manier als het bekende iDEAL. Persoonsgegevens worden gecontroleerd met gegevens die al zijn gecontroleerd door de bank. Betaalgegevens blijven ontoegankelijk en de bank-inlog blijft geheim. Gebruikers geven bij HelpMatch zelf aan of zij hun naam en adres met een match willen delen.



HelpMatch delen voor meer hulp



HelpMatch is een belangeloos initiatief van een aantal gedreven zelfstandige vakmensen. Zo willen zij een oplossing bieden voor heel praktische problemen die het coronavirus veroorzaakt. Hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe meer hulp geboden kan worden. Daarom vraagt HelpMatch dit initiatief zoveel mogelijk te delen.