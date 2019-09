Republikeinen: koning moet onterechte vergoedingen terugbetalen

Het Republikeins Genootschap (RG) eist dat Willem-Alexander de miljoenen voor onderhoud van de paleisinventarissen direct terugbetaalt.



De republikeinen zeggen ‘verbolgen te zijn, maar niet verrast’ over het nieuws dat het Koningshuis al sinds de jaren tachtig een vergoeding krijgt voor onderhoud van meubels en kunstwerken die niet van hun zijn. “De overheid en de Oranjes doen er alles aan om de financiële huishouding verborgen te houden. Dit is niet voor het eerst dat er gekke kosten naar boven komen, en ook zeker niet voor het laatst”, aldus woordvoerder Floris Müller. Hij eist onmiddellijke terugbetaling van de onterecht overgemaakte miljoenenvergoeding aan de Oranjes.



Het NRC kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) documenten in handen waaruit blijkt dat het Koningshuis sinds 1982 een vergoeding krijgt voor onderhoud van het meubilair van hun paleizen, terwijl het overgrote deel van de inboedel eerder door de overheid werd overgenomen.



Volgens het genootschap liggen de totale kosten voor het koningshuis op 350 miljoen per jaar. In 2018 presenteerde de republikeinen onderzoek waaruit blijkt dat een belangrijk deel van die kosten toekomt aan het privévermogen van de Oranjes. Daarbij wijst Müller er op dat de Oranjes tot de meest vermogende families in Europa behoren met een geschat vermogen dat boven een miljard euro ligt. “Het moet dan ook geen probleem zijn om het kapitaal zo snel mogelijk terug te storen”, aldus het RG. Het genootschap zegt dat het diverse Kamerleden verzocht heeft om druk uit te oefenen op de premier om de Oranjes de miljoenen terug te laten betalen.



De kamer zegt onthutst te zijn over de vreemde gang van zaken. Groenlinks-politica Nevin özütok spreek over een ‘grimmige deal’. Ook coalitiepartij D66 is niet blij met het nieuws. Kamerlid Joost Sneller twitterde dat hij de hele gang van zaken ‘heel dubieus’ vindt. Premier Rutte zei maandag nog dat de Oranjes geen blaam treft omdat de constructie rond vergoedingen voor het Koningshuis ‘buitengewoon ingewikkeld in elkaar zit’. “Beatrix en haar moeder Juliana hebben niets verkeerd gedaan. Die zitten niet expres iets te doen”, aldus de premier. Gisteren kwam Rutte daarop terug en beloofde hij alsnog onderzoek te doen naar de onterecht uitgekeerde miljoenenvergoedingen.



Dit jaar werd bekend dat de overheid 63 miljoen euro betaalde voor een opknapbeurt van Paleis Noordeinde, het woonpaleis van de koning in het Haagse Bos. Die kosten bleken bijna twee keer zo hoog als eerder begroot voor de renovatie van het zeventiende-eeuwse gebouw. Ook over de Oranje-inventaris is er behoorlijk wat te doen geweest. In januari bood de onlangs overleden prinses Christina een aantal schilderijen en tekeningen van onder meer Rubens aan bij veilinghuis Sotheby’s in Londen. Die kunststukken werden door haar verre voorvader Willem I met overheidsgeld aangeschaft. Het stoorde de Kamer ook dat de prinses die werken met groot belang voor de nationale kunstgeschiedenis niet allereerst bij Nederlandse musea aangeboden had.



Commentaar:



Het RG is de grootste republikeinse vereniging van Nederland met zo’n 6.000 leden en sympathisanten. Het genootschap stelt zich als doel om de monarchie in Nederland af te schaffen en wil hiervoor meer aandacht voor de republiek in het publieke debat. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 35% van de Nederlanders geen voorstander is van de monarchie. Onder jongeren ligt dat percentage op bijna de helft.